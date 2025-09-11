Elizabeth Tsurkov se reencuentra con sus seres queridos tras ser liberada de su cautiverio en Irak

Itongadol/Agencia AJN.- La Oficina del Primer Ministro (OPM) Benjamin Netanyahu difundió las primeras imágenes nítidas de la académica ruso-israelí Elizabeth Tsurkov saludando a familiares y amigos en el Centro Médico Sheba, cerca de Tel Aviv, anoche, tras su liberación del cautiverio en Irak.

Caminaba con gran dificultad, ya que, al parecer, sufre de un fuerte dolor de espalda que se agravó durante su cautiverio. Se había sometido a una operación de columna antes de ser secuestrada en 2023 por la milicia iraquí pro iraní Kataeb Hezbollah.

Vestida con una camisa gris de la embajada estadounidense en Bagdad y caminando con gran dificultad, se la ve sonriendo y bromeando con médicos y seres queridos.

Netanyahu habló con Tsurkov esta mañana. La académica le agradeció la ayuda para lograr su liberación, informó la Oficina del Primer Ministro.

No obstante, The Times of Israel informó más temprano que Israel tuvo muy poco que ver y que los Estados Unidos y Qatar desempeñaron papeles mucho más importantes.

La oficina de Netanyahu destacó los esfuerzos del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio; el encargado estadounidense de los rehenes, Adam Boehler; y su par israelí, Gal Hirsch, para lograr la liberación de Tsurkov.

Anoche, la Oficina del Primer Ministro y el Mossad confirmaron su retorno en un comunicado conjunto: “Elizabeth Tsurkov, que estuvo cautiva en Irak y fue liberada anoche, ha aterrizado en Israel”. La operación se mantuvo bajo estricta reserva debido a la sensibilidad del caso y la complejidad de las negociaciones.

El jefe del Mossad le agradeció expresamente a su par de Chipre por la cooperación que permitió el tránsito humanitario de Tsurkov hacia Israel. Ese paso fue clave, dado que Chipre ha servido como intermediario en varios procesos humanitarios de la región en los últimos años.