El actor estadounidense Jerry Seinfeld comparó al movimiento “Free Palestine” con el Ku Klux Klan, advirtiendo que ambos son antisemitas

Itongadol.- El reconocido actor y comediante estadounidense, Jerry Seinfeld, comparó al grupo de odio de extrema derecha Ku Klux Klan con el movimiento “Free Palestine”, diciendo que ambos “no gustan de los judíos”.

En un evento realizado esta semana en la Universidad de Duke junto al ex rehén de Hamás Omer Shem Tov, Seinfeld, de origen judío, argumentó que el lema “Free Palestine” sirve como cobertura para antisemitas.

Shem Tov, un israelí que fue capturado por terroristas palestinos en la masacre del 7 de octubre de 2023, recuperó la libertad durante un acuerdo de alto el fuego a principios de este año.

El actor, que asistió sorpresivamente al encuentro, expresó: ‘‘Para mí, ‘Free Palestine’ es simplemente… tenés miedo de decir que no te gustan los judíos’’.

‘‘Al decir ‘Free Palestine’, no estás admitiendo lo que realmente pensás. De hecho, comparado con el Ku Klux Klan, pienso que el Klan es un poco mejor aquí porque ellos lo dicen directamente: ‘No nos gustan los negros, no nos gustan los judíos’. OK, eso es honesto”, agregó Seinfeld.

El evento estuvo organizado por Jabad Lubavitch de Duke, junto con la Provost’s Initiative on the Middle East, centros universitarios y grupos de estudiantes judíos.

Seinfeld, de 71 años, es un defensor declarado de Israel desde el ataque del 7 de octubre y realizó un viaje de solidaridad al Estado judío en diciembre de 2023, en el que se reunió con familiares de rehenes y visitó el Kibbutz (comuna agrícola) Be’eri y el sitio del Festival de Música Nova, ambos devastados durante el ataque.

Asimismo, el actor también fue un crítico vocal del activismo pro palestino, al que vinculó previamente con actitudes antisemitas. Durante una gira en Australia el año pasado, fue increpado durante una actuación en Sídney por un manifestante que lo acusó de ser un “partidario del genocidio”.

Anteriormente, Seinfeld también abordó el tema en Duke, donde dio un discurso de graduación y recibió un título honorario en 2024. Unos 30 estudiantes, entre la multitud de miles, abandonaron la ceremonia, mientras algunos coreaban “Free Palestine” en protesta contra él.