Hamás aseguró que el ataque israelí contra sus líderes en Doha no alterará sus condiciones para finalizar la guerra en Gaza

Itongadol.- La organización terrorista palestina Hamas afirmó este jueves que el ataque israelí que tuvo como objetivo a sus líderes en Doha no modificará sus términos para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza.

Así lo aseveró el funcionario de Hamas Fawzi Barhoum, en un discurso televisado, en el que indicó que el ataque estaba dirigido a su delegación de negociadores mientras discutían la propuesta de alto el fuego del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Este crimen fue… un asesinato de todo el proceso de negociación”, expresó Barhoum.

Además, el funcionario palestino advirtió: ‘‘Reafirmamos que la administración estadounidense es cómplice total de este crimen”.

Hasta el momento no se confirmó la muerte de ningún miembro de alto rango de Hamas en el ataque, que se produjo en un momento crítico del conflicto en Gaza, donde la escalada militar entre Israel y Hamás provocó miles de víctimas y un desplazamiento masivo de civiles.

Los observadores internacionales advirtieron que la eliminación de líderes de la organización terrorista palestina podría complicar aún más cualquier intento de diálogo y aumentar la tensión en la región.

Hamas, que controla el enclave costero desde 2007, enfrentó reiterados ataques israelíes contra su infraestructura y liderazgo, pero logró mantener su estructura política y militar.

La respuesta de Hamás a la ofensiva suele incluir el lanzamiento de cohetes hacia territorio israelí, alimentando un ciclo de violencia recurrente que afecta a civiles de ambos lados.

Por su parte, la comunidad internacional, incluida la ONU y la Unión Europea, instaron a ambas partes a retomar negociaciones de paz, enfatizando la necesidad de un alto el fuego humanitario y el respeto por el derecho internacional.

Diversos analistas señalaron que la reacción de Hamas podría tener repercusiones en la estabilidad regional, ya que actores externos como Irán y otros grupos aliados podrían involucrarse más activamente.

Mientras tanto, la población civil sigue sufriendo las consecuencias directas del conflicto -que se inició tras la masacre de Hamás del 7 de octubre de 2023-, con infraestructura dañada, servicios básicos interrumpidos y un alto número de desplazados internos.