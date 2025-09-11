Inicio MEDIO ORIENTE Televisión saudita muestra que jóvenes gazatíes saquean cajas de ayuda humanitaria para venderla en el «mercado negro»

Televisión saudita muestra que jóvenes gazatíes saquean cajas de ayuda humanitaria para venderla en el «mercado negro»

Por IG
0 Comentarios

Itongadol/Agencia AJN.- La televisión saudita expuso la realidad de  la Franja de Gaza, una que los terroristas de Hamás, la ONU y varios medios de comunicación no quieren que se conozca.

El informe se adentró en un centro de distribución de ayuda humanitaria y muestra cómo varios jóvenes se dedican a saquear las cajas de comida para robar los productos más valiosos, como harina, azúcar, aceite o chocolate.

Colectan el botín en carpas y lo distribuyen por tipo, tal como puede verse en las imágenes.

Se dividen el trabajo en «unidades» a las que llaman «Netzarim», en función del objeto sustraído.

Después los venden en el «mercado negro», explotando las carencias y necesidades de sus hermanos gazatíes.

Luego se reúnen en carpas para contar sus «ingresos», que pueden ir desde los 900 a los 3.000 shekels diarios, y bromean sobre su «éxito comercial».

También te puede interesar

Hamás aseguró que el ataque israelí contra sus...

Netanyahu analiza un plan para permitir la “emigración...

La Fuerza Aérea de Israel derribó un dron...

El emir de Qatar asistió al funeral de...

Dos soldados de las Fuerzas de Defensa de...

Israel atacó un sitio de “armas estratégicas” de...

Siria anuncia la captura de una célula de...

Trump exigió a Netanyahu no repetir un ataque...

Con retrasos en las clases y salarios sin...

Qatar y los países árabes realizarán una cumbre...

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más