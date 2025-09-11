Televisión saudita muestra que jóvenes gazatíes saquean cajas de ayuda humanitaria para venderla en el «mercado negro»

Itongadol/Agencia AJN.- La televisión saudita expuso la realidad de la Franja de Gaza, una que los terroristas de Hamás, la ONU y varios medios de comunicación no quieren que se conozca.

El informe se adentró en un centro de distribución de ayuda humanitaria y muestra cómo varios jóvenes se dedican a saquear las cajas de comida para robar los productos más valiosos, como harina, azúcar, aceite o chocolate.

Colectan el botín en carpas y lo distribuyen por tipo, tal como puede verse en las imágenes.

Se dividen el trabajo en «unidades» a las que llaman «Netzarim», en función del objeto sustraído.

Después los venden en el «mercado negro», explotando las carencias y necesidades de sus hermanos gazatíes.

Luego se reúnen en carpas para contar sus «ingresos», que pueden ir desde los 900 a los 3.000 shekels diarios, y bromean sobre su «éxito comercial».