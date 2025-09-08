Ministro de Defensa de Israel: “un poderoso huracán azotará hoy los cielos de la Ciudad de Gaza”

Itongadol/Agencia AJN.- El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, acaba de tuitear: “un poderoso huracán azotará hoy los cielos de la Ciudad de Gaza y los techos de las torres del terror temblarán”.

“Esta es la última advertencia a los asesinos y violadores de (la organización terrorista palestina) Hamás en Gaza y en hoteles de lujo en el extranjero: liberen a los rehenes y depongan las armas o Gaza será devastada y ustedes serán destruidos”, escribió.

“Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) continúan con sus planes y nos preparamos para ampliar la maniobra para derrotar a Gaza”, añadió Katz.

Israel prepara el terreno para una gran ofensiva para tomar el control de la Ciudad de Gaza, en el norte de la Franja.

El primer ministro Benjamin Netanyahu declaró ayer que más de 100.000 personas ya han huido.