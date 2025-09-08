Inicio ISRAEL Ministro de Defensa de Israel: “un poderoso huracán azotará hoy los cielos de la Ciudad de Gaza”

Ministro de Defensa de Israel: “un poderoso huracán azotará hoy los cielos de la Ciudad de Gaza”

Por IG
0 Comentarios

Itongadol/Agencia AJN.- El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, acaba de tuitear: “un poderoso huracán azotará hoy los cielos de la Ciudad de Gaza y los techos de las torres del terror temblarán”.

“Esta es la última advertencia a los asesinos y violadores de (la organización terrorista palestina) Hamás en Gaza y en hoteles de lujo en el extranjero: liberen a los rehenes y depongan las armas o Gaza será devastada y ustedes serán destruidos”, escribió.

“Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) continúan con sus planes y nos preparamos para ampliar la maniobra para derrotar a Gaza”, añadió Katz.

Israel prepara el terreno para una gran ofensiva para tomar el control de la Ciudad de Gaza, en el norte de la Franja.

El primer ministro Benjamin Netanyahu declaró ayer que más de 100.000 personas ya han huido.

También te puede interesar

Eclipse lunar total sobre Israel revela sus misterios...

Israel evalúa retirar la seguridad de Benny Gantz...

Israel lanza una campaña para denunciar la falsa...

Netanyahu: Egipto prefiere encarcelar en Gaza a quienes...

Heridas que no cierran a 700 días del...

«Cada día es 7 de octubre»: Israel cumple...

Israel: La vicepresidenta de la Comisión Europea es...

Familiares de rehenes y activistas conmemoran los 700...

Tres personas asesinadas en Israel en ataques vinculados...

Las Fuerzas de Defensa de Israel ya controlan...

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más