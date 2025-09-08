Seis muertos y seis heridos graves en un atentado terrorista en Jerusalem

Itongadol.- Seis personas fueron asesinadas este lunes y otras 21 resultaron heridas —seis de ellas de gravedad— cuando dos terroristas palestinos abrieron fuego contra vehículos y peatones en el cruce de Ramot, en Jerusalem.

Los dos atacantes, residentes en Cisjordania, llegaron al cruce poco después de las 10 de la mañana —según algunos reportes, en auto— y dispararon contra las personas que esperaban en una parada de colectivos, así como contra un autobús que acababa de detenerse allí.

La Policía de Israel informó que un soldado y varios civiles presentes en el lugar dispararon contra los terroristas y los mataron.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) indicaron que el soldado era un comandante de escuadra fuera de servicio perteneciente a la nueva Brigada Hasmonea, una unidad de tropas ultraortodoxas.

El Servicio Nacional de Emergencias de Israel (Magen David Adom, MDA) señaló que cuatro de las víctimas murieron en el lugar, mientras que otras dos fueron trasladadas al hospital y luego sucumbieron a sus heridas.

Al menos seis de los heridos fueron catalogados en estado grave, dos en estado moderado y tres con lesiones leves, detalló el MDA.

Cuatro de los fallecidos fueron identificados como Levi Yitzhak Pash, Yaakov Pinto (25), Yisrael Matzner (28) y el rabino Yosef David (43).

Se cree que los terroristas partieron desde las aldeas de Al-Qubeiba y Qatanna, situadas al oeste del cruce y al otro lado de la Línea Verde. Las IDF comunicaron que las tropas rodearon ambas aldeas, ubicadas en las afueras de Ramallah, en Cisjordania.

🔴Ahora. Imágenes de la escena del ataque terrorista en Jerusalem.

Bolsas para cadáveres, autobuses baleados y mucho dolor.

Ya se habla que el número de muertos en el ataque ha aumentado a 5 son 15 los heridos, 6 en estado grave. Dos terroristas fueron eliminados.

Según lo que… pic.twitter.com/cfjb8myDVn — ITON GADOL es Israel y las comunidades judias (@Itongadol) September 8, 2025

Además, las IDF remarcaron que desplegaron tropas para realizar rastreos en busca de posibles cómplices en la zona, en coordinación con la Policía.

Los atacantes usaron subfusiles artesanales tipo “Carlo”, según las imágenes difundidas desde el lugar. Se trata de un arma improvisada, también conocida como Carl Gustav, fabricada habitualmente en talleres ilegales en Cisjordania, que ya fue utilizada en numerosos atentados palestinos en el pasado.

La Policía indicó que recuperó las armas, así como un cuchillo y municiones.

El primer ministro Benjamín Netanyahu llegó más tarde a la escena del ataque, que recorrió junto al ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y el diputado Zvi Sukkot. El mandatario incluso ingresó al colectivo número 62, que había sido atacado.

Netanyahu transmitió sus condolencias a las familias de las víctimas y deseó pronta recuperación a los heridos.

“Se está librando una poderosa guerra contra el terrorismo en todos los frentes”, declaró a los periodistas en el lugar. “Ahora estamos persiguiendo y cercando las aldeas de donde procedían los terroristas”.

Netanyahu en la escena del ataque en Jerusalem. #Jerusalem pic.twitter.com/iuxrHPLt1L — ITON GADOL es Israel y las comunidades judias (@Itongadol) September 8, 2025

El ministro Ben Gvir defendió su controvertida política de entregar tantas licencias de armas como sea posible a civiles en los últimos años para reforzar la seguridad en las calles. “Las armas salvan vidas”, sostuvo.

Ambos funcionarios también elogiaron al soldado ultraortodoxo que repelió a los atacantes.

En las imágenes de las cámaras de los autos que pasaban por la zona se pueden ver los momentos antes del ataque mortal.

Mientras se escuchaban disparos y gritos, se veía a la gente correr para ponerse a salvo entre los vehículos.

Un taxista también fue captado saliendo de su auto y ayudando con calma a su pasajera, una anciana, a salir del asiento de atrás, incluso cuando una bala parecía pasar sobre su cabeza e impactar en el parabrisas de un colectivo detrás de él. Afortunadamente, ambos consiguieron salvarse.