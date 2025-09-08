Herzog expresa su pesar por las víctimas del mortal atentado terrorista: «Un amanecer doloroso»

Itongadol.- El presidente de Israel, Isaac Herzog, expresó su pesar tras el ataque terrorista ocurrido este lunes por la mañana en Ramot Junction, Jerusalem, que dejó seis personas asesinadas y al menos cinco heridas de gravedad.

“Inocentes ciudadanos, niños y adultos, fueron asesinados y heridos a sangre fría en las calles de una ciudad por manos de terroristas malvados”, escribió Herzog en un mensaje en hebreo publicado en X, donde transmitió sus condolencias a las familias de las víctimas y deseó una pronta recuperación a los heridos.

El mandatario definió la jornada como “un amanecer doloroso y difícil”, y advirtió que el ataque es un recordatorio de la magnitud de la amenaza que enfrenta Israel. “El atentado nos recuerda, una y otra vez, que estamos luchando contra un mal absoluto. El mundo debe comprender qué es lo que enfrentamos”, afirmó.

Herzog agregó que la sociedad israelí no se dejará doblegar por el terrorismo: “El terrorismo jamás nos someterá ni logrará sus objetivos. El pueblo de Israel es fuerte. El pueblo de Israel vive”.

El ataque fue perpetrado por dos terroristas armados que abrieron fuego contra un autobús y transeúntes en la intersección. De acuerdo con el Magen David Adom (MDA), cuatro víctimas fueron declaradas muertas en el lugar, mientras que otras dos fallecieron posteriormente en hospitales de la capital. Los servicios de emergencia informaron además que cinco heridos permanecen en estado grave y otros presentan lesiones leves.

Las autoridades confirmaron que los atacantes fueron eliminados en el lugar.