En el lugar del atentado, Netanyahu afirmó que Israel está librando una ‘‘gran guerra contra el terrorismo’’

Itongadol.- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, habló desde el lugar del atentado perpetrado esta mañana en el cruce de Ramot, en Jerusalem, y aseguró que Israel está librando una ‘‘gran guerra contra el terrorismo’’.

‘‘Se está librando una poderosa guerra contra el terrorismo en todos los frentes’’, expresó Netanyahu, en un discurso dirigido a los medios de comunicación israelíes presentes en la zona.

El primer ministro ofreció sus condolencias a las familias de las seis víctimas asesinadas y deseó una pronta recuperación a los otros once heridos, cinco de ellos de gravedad.

‘‘Ahora estamos persiguiendo y rodeando las aldeas de donde proceden los terroristas’’, agregó.

Los dos terroristas responsables del ataque, ambos palestinos de Cisjordania, proceden de localidades al sureste de Ramallah: Qatanna y Al-Qubeibah.

Posteriormente se confirmó que ambos atacantes fueron eliminados por las fuerzas de seguridad israelíes.

Netanyahu remarcó que ‘‘los combates continúan en la Franja de Gaza’’, señalando que Israel ‘‘destruirá Hamás, tal y como prometimos, y liberará a nuestros rehenes, a todos nuestros rehenes’’.

‘‘Lamentablemente, la guerra también continúa en Jerusalem y en Judea y Samaria, donde actuamos con gran fuerza’’, aseveró el premier israelí, utilizando el término bíblico para referirse a Cisjordania.

Asimismo, Netanyahu destacó que ‘‘el Shin Bet y las Fuerzas de Defensa de Israel frustraron cientos [de ataques], y la policía israelí también frustró cientos este año’’.

‘‘Pero, por desgracia, no esta mañana’’, añadió Netanyahu.

Las declaraciones del primer ministro se interrumpieron durante la retransmisión en directo, antes de que se lo escuche decir: ‘‘Solo aumentan nuestra determinación de completar nuestras misiones, también en Judea y Samaria, en todas partes’’, aparentemente, refiriéndose a los terroristas.

Antes de retirarse, Netanyahu agradeció a la prensa presente en el lugar.

Por su parte, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, que acompañó a Netanyahu al lugar del tiroteo mortal, arremetió contra el Tribunal Superior de Justicia y dio a entender que este es responsable del ataque.

‘‘Ayer mismo, el Tribunal Superior de Justicia dictó una decisión impactante y terrible que suaviza las condiciones de los terroristas de Nukhba’’, afirmó Ben-Gvir, en referencia a la decisión judicial del domingo que determinó que Israel no está alimentando adecuadamente a los presos palestinos por motivos de seguridad.

Finalmente, el ministro concluyó: ‘‘Es simplemente incomprensible cómo el tribunal dicta sentencias como esta. Quieren suavizar las condiciones [de los presos palestinos] y el terrorismo levanta la cabeza’’.