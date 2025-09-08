Inicio ISRAEL Lapid critica a Netanyahu y Ben Gvir tras el ataque en Jerusalem: «Ustedes son responsables»

Por Gustavo Beron
Itongadol.- El líder de la oposición, Yair Lapid, lanzó duras críticas contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, luego de que ambos sugirieran que el sistema judicial tiene responsabilidad en el atentado terrorista de esta mañana en Jerusalem, en el que seis personas fueron asesinadas y al menos cinco resultaron gravemente heridas.

“La oposición se abstuvo de culpar al gobierno por el terrible ataque. Decidimos no actuar como lo hicieron ellos cuando nosotros liderábamos el país en días mucho más seguros. Tal vez sea un error político, pero frente a las víctimas y el dolor, no seremos como ellos”, escribió Lapid en X.

El ex primer ministro agregó: “Pero Netanyahu y Ben Gvir nunca cambiarán. Mientras las víctimas yacen ante nosotros, el gobierno ya culpa al sistema judicial en lugar de asumir la responsabilidad. Solo nos queda repetir lo que Netanyahu y Ben Gvir dijeron una y otra vez en los días del ‘gobierno del cambio’: ustedes son responsables, esto es de su cuenta. Prometieron seguridad a los ciudadanos de Israel, y han fracasado”.

En el lugar del ataque, Ben Gvir responsabilizó directamente a la Corte Suprema de Justicia por supuestamente debilitar la política antiterrorista. “Ayer mismo, la Corte Suprema dictó una decisión terrible y escandalosa que alivia las condiciones de los terroristas de Nukhba”, señaló, en referencia al fallo que determinó que Israel no está proporcionando alimentación adecuada a los presos de seguridad palestinos. “Es incomprensible que el tribunal emita este tipo de fallos. Quieren mejorar sus condiciones y el terrorismo levanta la cabeza”, agregó.

Netanyahu, por su parte, hizo declaraciones en la misma línea, instando al sistema judicial “a unirse a la lucha contra el terrorismo”, según informó el Canal 12 de noticias.

El cruce de acusaciones refleja la tensión política en Israel en un momento de fuerte conmoción nacional, tras un ataque en el que los dos terroristas fueron abatidos por las fuerzas de seguridad en la intersección de Ramot Junction.

