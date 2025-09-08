Efemérides | Hoy en la historia judía: Israel acepta reparaciones monetarias de Alemania tras el holocausto

Itongadol.- El 8 de septiembre de 1952 Israel y Alemania Occidental firmaron un acuerdo de reparaciones monetarias por el Holocausto en Luxemburgo tras seis meses de negociaciones. El acuerdo fue ratificado y entró en efecto el 21 de marzo de 1953.

El 20 de septiembre de 1945, tres meses tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, Chaim Weizmann, en nombre de la Agencia Judía, emitió a los gobiernos de Estados Unidos, URSS, Gran Bretaña y Francia un memorándum en el que demandaba reparaciones e indemnizaciones de Alemania por su involucramiento en el Holocausto.

Debido a un estancamiento no hubo más presión del reclamo de Weizmann hasta el 12 de marzo de 1951, cuando el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Moshe Sharett, entregó una nota a los cuatro gobiernos aliados en el que pedía una compensación global de $1.5 billones de dólares al Estado de Israel. La cifra se basó en el costo financiero absorbido por el Estado Judío para rehabilitar a los judíos que habían escapado y sobrevivido el Holocausto.

Como resultado de contactos preliminares no oficiales, el canciller de Alemania Occidental, Konrad Adenauer, declaró el 27 de septiembre de 1951 que su gobierno estaba listo para compensar a Israel por daños materiales y pérdidas, y para negociar por otras reparaciones. En Israel, la Knesset, parlamento israelí, debatió ferozmente acerca de si aceptar las reparaciones o no en 1952. Para el final del debate ganó una pequeña mayoría, 61 contra 50, y se aprobó la resolución. Afuera del lugar miles de israelíes protestaron en contra.

En las negociaciones Israel redujo su reclamo a un billón de dólares. Bajo el acuerdo firmado el 8 de septiembre de 1952, Alemania se comprometió al pago de $845 millones.

De Eduardo Chernisky para Itongadol.