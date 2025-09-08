Australia. Sídney: Manifestantes judíos que están a favor y en contra de Israel se pelean en una playa

Itongadol/Agencia AJN.- Una protesta antiisraelí en Sídney derivó ayer en una pelea con contramanifestantes pro israelíes pese a las advertencias por el carácter provocador de realizar tal acción en el Día del Padre y en la playa Bondi, una zona con una alta concentración de judíos australianos.

La Policía de Nueva Gales del Sur declaró que sigue investigando la pelea y que no se reportaron heridos ni arrestos. La protesta se disipó al mediodía y no hubo incidentes.

Hubo una fuerte presencia policial «para garantizar la seguridad de la comunidad» en respuesta a una protesta no autorizada.

El grupo judío antisionista afirmó que organizó el evento en apoyo a la Flotilla Global Sumud, que zarpó de Barcelona el domingo anterior para intentar romper el bloqueo a Gaza, y en memoria de los palestinos que perdieron a sus hijos o padres durante la guerra.

Activistas judíos y no judíos se situaron a lo largo de la playa, ondeando banderas australianas e israelíes.

Leones de Sion organizó la contraprotesta, declarando en Instagram el viernes que no permitiría que el «odio» y el «apoyo al terrorismo» llegaran a su «patio trasero».

La Asociación Judía Australiana afirmó haber expresado su preocupación antes del evento, afirmando que «tal protesta en el corazón de la comunidad judía de Sídney era una provocación innecesaria».

«Bondi es la sede de muchas sinagogas, restaurantes kosher y negocios judíos, algunos de los cuales ya han sido blanco de recientes incidentes antisemitas. Con más de 100 playas en Sídney, la decisión de elegir Bondi fue calculada para causar división y disturbios», dijo su director ejecutivo, Robert Gregory.

La directora ejecutiva de la Junta de Líderes Judíos de Nueva Gales del Sur, Michele Goldman, también expresó su preocupación el viernes, afirmando que la protesta tenía como objetivo ser «provocadora e intimidar a la comunidad judía».

El alcalde del Concejo de Waverley, Will Nemesh, dijo el jueves que se debían tomar medidas contra la protesta en la playa.