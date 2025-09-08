Inicio ANTISEMITISMO Reino Unido. Londres: Unas 70.000 personas marchan contra el antisemitismo

Por IG
Itongadol/Agencia AJN.- Unas 70.000 personas participaron ayer en la Marcha contra el Antisemitismo en Londres, según los organizadores del evento.

La marcha, desde la BBC hasta la Plaza del Parlamento, organizada por la Campaña contra el Antisemitismo (CAA) y respaldada por otras organizaciones comunitarias judías, contó con la participación del gran rabino Ephraim Mirvis, Chris Philp, ministro del Interior en las sombras, y el vicepresidente de Reform UK, Richard Tice, entre otros, según la CAA.

Representantes del gobierno laborista brillaron por su ausencia, a pesar de la invitación enviada semanas atrás, añadió.

“La escandalosa decisión del gobierno de no enviar a alguien para dirigirse a la comunidad judía en el momento de peor antisemitismo en el Reino Unido que se recuerde no servirá para asegurarles a los judíos británicos que este gobierno los respalda o incluso comprende la magnitud de la crisis”, afirmó la CAA.

El evento se realizó un día después de que la Policía londinense anunciara la detención de casi 900 personas en una manifestación en apoyo de Acción Palestina, un grupo proscrito por el gobierno por ser una organización terrorista.

Ayer, la CAA publicó un estudio que muestra que más de uno de cada cinco adultos británicos tiene opiniones antisemitas arraigadas, casi el doble del nivel registrado hace cuatro años.

