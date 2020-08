Ministra de Aliá planea llevar a Israel al resto de la comunidad Falash Mura

Itongadol.- La ministra de Aliá e Integración, Pnina Tamano-Shata, planea llevar a Israel al resto de los Falash Mura de Etiopía, informó Army Radio el jueves.

El plan fue entregado al primer ministro Benjamín Netanyahu y al primer ministro suplente Benny Gantz la semana pasada para su revisión y pronto será llevado al gabinete para su aprobación, según el informe.

El plan exige que 4.000 de los aproximadamente 8.000 Falash Mura restantes hagan aliá antes de finales de 2020, con otras dos rondas de aliá para traer el resto. La aliá de Falash Mura comenzó hace décadas.

También cerrará los grandes complejos en la capital etíope de Addis Abeba y Gondar, donde residen los restantes Falash Mura y donde se llevan a cabo las actividades comunales.

En 2015, el gobierno aprobó la inmigración de unos 9.000 Falash Mura. Hasta ahora, han llegado algo más de 2.000. Se han citado problemas presupuestarios para el retraso.

El plan de Tamano-Shata requeriría un presupuesto especial porque los Falash Mura generalmente requieren más apoyo en vivienda y servicios sociales que otros inmigrantes.

Los Falash Mura son descendientes de judíos etíopes, pero no tienen derecho a la ciudadanía según la Ley del Retorno porque sus antepasados ​​se convirtieron al cristianismo bajo coacción.

Se les otorga la ciudadanía bajo la Ley de Entrada a discreción del ministro del Interior sobre la base de la reunificación familiar, y se someten a una conversión halájica una vez en Israel.

Según los expertos en Falash Mura, los miembros restantes de la comunidad son descendientes patrilineales de judíos y no fueron incluidos en el fallo halájico del ex gran rabino Shlomo Amar, quien dijo que los de ascendencia matrilineal deberían ser llevados a Israel.

Grupos y activistas por traer al resto de la comunidad Falash Mura intensificaron sus esfuerzos por las promesas hechas por el primer ministro antes de las elecciones.

En octubre de 2018, el gobierno aprobó traer a 1.000 miembros de la comunidad a Israel en 2019, pero solo llegaron 600.

Justo antes de las elecciones de marzo de 2020, el primer ministro Benjamin Netanyahu prometió traer a las 400 personas restantes y aproximadamente 230 han llegado desde entonces.

Netanyahu incluso se reunió con Keissim y otros líderes etíopes en febrero para prometer que lo haría y les dijo que los fondos presupuestarios necesarios para traer al resto de la comunidad y absorberlos estaban disponibles.

Ahora, después de que se formó un gobierno y el presupuesto estatal se está elaborando actualmente, los grupos de campaña están ansiosos por garantizar que se asignen los fondos necesarios para la inmigración de esas personas.

En una iniciativa, personas con parientes en Etiopía están publicando historias sobre cómo sus seres queridos se quedaron atrás durante las diversas inmigraciones masivas que han tenido lugar.

Cheru Workenh, de 22 años y soldado de combate en la Brigada Nahal de la FDI, publicó en Facebook que todavía tiene tres hermanos en Etiopía, y pidió a Netanyahu que cumpla sus promesas electorales.

«Mi único deseo es que el estado no me dé la espalda y me permita reunirme con mis hermanos y otros miembros de la familia y les permita cumplir su sueño sionista», escribió Workenh, y agregó que sus padres estaban muy dolidos por el hecho que tres de sus hijos permanecen en Etiopía.

«Toda mi familia observa los mandamientos religiosos y la tradición. Han estado esperando durante 13 años para venir a Israel y unirse a nosotros y nuestro pueblo», continuó.

«Nuestras demandas son que el tema de la aliá de la comunidad restante en Etiopía se incluya en el presupuesto estatal, con un calendario para llevar el resto a Israel rápidamente», dijo Kassahun Shiferaw.