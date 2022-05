Miles de israelíes se unen a un grupo de defensa civil en medio de la ola de terrorismo

Itongadol/Agencia AJN.- En medio de una ola de terrorismo que atraviesa Israel, al menos 4.000 personas se presentaron como voluntarios en la nueva defensa civil establecida por la Policía de Israel y el Ministerio de Defensa.

Los civiles pasarán por un breve período de entrenamiento, después del cual serán asignados a patrullar con armas las calles de sus áreas residenciales.

Yael Lahav, una de los 4.000 voluntarios, es madre de tres hijos de la ciudad norteña de Kiryat Motzkin. El viernes pasado, Yael y otros 27 voluntarios completaron la última de las siete sesiones de capacitación del proyecto, para portar armas mientras están de servicio.

“Estoy contando los minutos hasta que pueda ponerme el chaleco, firmar un arma y salir a patrullar las calles de mi ciudad”, dijo.

Yael dijo que se inscribió en la campaña un día después de enterarse porque temía por su seguridad en medio de la ola de terrorismo. “Daba miedo vagar por las calles”, dijo. “Estaba preocupada por los niños”.

Adam Hakim, un hombre de 33 años de Tel Aviv, había completado recientemente su formación.

Hakim es un médico que se especializa en neurociencia y es padre de una niña de cuatro meses. Afirma que formar parte de la guardia civil podría darle una sensación de seguridad para hacer frente a posibles ataques terroristas en el futuro.

“Como muchos civiles, no tenía calificaciones, pero el curso me dio las herramientas básicas que me permitirían responder en caso de un ataque terrorista”, afirmó.

También admitió que no cree que el voluntariado sea motivo de elogio.

“Estoy protegiendo a mi familia, amigos y entorno. Es lo más básico y necesario para hacer como civil israelí”.

Si bien se les pide a los participantes que dediquen un mínimo de cuatro horas cada semana, la mayoría se inscribe para más tiempo.

Los nuevos voluntarios que se inscribieron desde que se lanzó la campaña pública hace seis semanas, conforman el 26% de la defensa civil, que tiene un total de 24.000 personas inscritas.

La mayoría de los voluntarios están asignados para ayudar a la Policía de Fronteras y a las fuerzas encargadas de hacer cumplir las leyes de tránsito.

Los voluntarios están compuestos por un 85% de hombres y un 15% de mujeres, y mientras que el 77% son judíos, el 12% son musulmanes. Los voluntarios judíos dicen que quieren ser los primeros en responder en caso de un ataque, y los musulmanes están preocupados por su seguridad frente a la creciente violencia en las comunidades árabes, según publicó el portal Ynet.