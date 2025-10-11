Matar civiles y transmitirlo: la directiva de Yahya Sinwar — y la documentación en grabaciones de la unidad 8200

Un documento de seis páginas, manuscrito por el líder de Hamás, que fue recientemente hallado, detalla las instrucciones que dio uno de los arquitectos de la masacre a los militantes: “quemar casas y secuestrar cuantos más mejor”, filmar y subirlo a la red para “provocar terror y miedo en el enemigo”. Una investigación del New York Times revela por primera vez también la documentación de las redes de comunicación de la unidad de asalto (נחובה, “Nukhba”), tal como fueron interceptadas por la unidad 8200. En ellas se escuchan comandantes desde Gaza con crueldad inimaginable: “eliminen a los niños de Israel”.

Después de que la Fuerza Aérea bombardeara, el pasado mayo, el túnel en el que se escondía Muhammad Sinwar — hermano del líder de Hamás, Yahya Sinwar, y quien en ese momento era el jefe del brazo militar de la organización terrorista — y lo eliminara, el ejército israelí envió una unidad especial al complejo que estaba excavado profundamente bajo el Hospital Europeo de Jan Yunis, donde el alto mando se encontraba junto al comandante de la brigada de Rafah, Muhammad Shabana.

En una extensa investigación publicada hoy (sábado) en The New York Times, firmada también por Ronen Bergman, periodista de Yedioth Ahronoth y ynet, junto con Adam Rasgon, se reveló que la unidad especial encontró en ese complejo una computadora que no estaba conectada a la red —lo que dificultó la extracción de información en los intentos del servicio de inteligencia israelí por seguir la actividad de Hamás antes del 7 de octubre— y en ella se halló una fotografía de un documento de seis páginas, escrito a mano en árabe, con instrucciones para los militantes de Hamás sobre cómo ejecutar el ataque del 7 de octubre. Siete funcionarios militares y de inteligencia israelíes estiman que el memorando, probablemente anotaciones de Sinwar para el plan de combate completo —“el gran proyecto”— fue escrito el 24 de agosto de 2022 por Yahya Sinwar en persona, uno de los dos arquitectos de la masacre.

Un documento, que llegó al Times poco después de ser descubierto, revela cómo el jefe de Hamás llamó a los milicianos de la Nukhba a atacar a soldados, civiles y localidades en el área periférica de Gaza, todo ello con la instrucción de filmar y transmitir los actos de horror para sembrar miedo entre los ciudadanos de Israel y con el objetivo de desestabilizar el Estado.

El documento se suma y recibe validación en muchas horas de grabaciones que documentan las redes de comunicación entre comandantes de Hamás en Gaza y los activistas de la organización terrorista el día de la masacre, tal como fueron interceptadas por las FDI durante el ataque, donde se oye a los mandos instruyendo a sus subordinados a actuar de forma muy parecida a las órdenes del documento hallado en el túnel de Jan Yunis.

Fuentes de inteligencia y seguridad dijeron al Times que el documento encontrado muestra que Yahya Sinwar ordenó a sus hombres atacar a civiles, y que eso fue parte inseparable de la planificación del ataque, todo ello en contradicción con las negaciones emitidas por la cúpula del grupo después del 7 de octubre. Aunque el documento no indica explícitamente planes de secuestrar o matar civiles, presenta instrucciones para que los milicianos de Hamás entren en barrios residenciales de las localidades y prendan fuego a edificios “con gasolina o diésel”.

“Dos o tres operaciones, en las que un barrio entero, un kibutz o algo parecido arderá, deben estar listas”, dice el documento de Sinwar.

Un caso que resuena con las órdenes escritas en el documento, según el informe, ocurrió la mañana del 7 de octubre, poco antes de las 10:00. En una de las grabaciones se oye a Abu Muhammad, comandante del batallón de Gaza ciudad de Hamás, decir a sus subordinados: “Empiecen a quemar casas. Que se quemen, que se quemen, quiero ver el kibutz en llamas”.

Más o menos a la misma hora, un comandante llamado Abu al-Abed, del batallón de Jabalia de Hamás, dijo a sus hombres: “Prendan fuego a todo”.

El documento y las grabaciones reveladas por primera vez en la investigación del Times constituyen pruebas innovadoras para comprender la planificación y la ejecución del ataque sorpresa de Hamás, del cual gran parte de la información conocida hasta ahora se basaba en otros documentos y grabaciones recopilados por Israel durante la guerra.

Sima Ancona, quien se desempeñó anteriormente como experta principal en análisis de escritura en el laboratorio de documentos de la Policía de Israel y posee una especialización en manuscritos árabes, afirmó que la escritura del documento coincide con otra muestra del puño y letra de Yahya Sinwar, quien fue abatido por las FDI hace aproximadamente un año en Rafah.

A pedido del Times, Ancona comparó el documento con muestras de la escritura de Sinwar que habían sido capturadas por el ejército israelí en la Franja. La comparación también utilizó ejemplos adicionales de su caligrafía, entre ellos una nota que el líder de Hamás envió al primer ministro Benjamín Netanyahu en 2018, firmas en declaraciones dadas ante la policía, y otros textos.

Además, el Times señaló que varias palabras y expresiones particulares que aparecían en el documento también se encontraron en otros textos internos de Hamás que llegaron previamente al periódico estadounidense y fueron examinados por sus redactores, con múltiples coincidencias entre ellos.

El alto funcionario de Hamás Izzat al-Rishq, jefe de la oficina de comunicación del grupo en Catar, se negó a responder una serie de preguntas detalladas sobre el documento, incluyendo si la dirigencia de Hamás en el exterior estaba al tanto de su existencia o de las instrucciones contenidas en él.

Ibrahim Madhoun, analista palestino cercano a Hamás, puso en duda la autenticidad del documento y afirmó que la mayoría de las instrucciones descritas en él no llegaron a concretarse durante el ataque sorpresa del 7 de octubre. Según sus palabras, el documento “no representa la cultura del brazo militar de Hamás” y, aunque muchas casas y edificios fueron incendiados durante la masacre, sostuvo que no se produjeron casos en los que barrios enteros fueran quemados.

Las grabaciones que las FDI interceptaron fueron recopiladas por la unidad de inteligencia 8200 el mismo día del ataque, según tres fuentes del sistema de seguridad israelí. Las grabaciones incluían conversaciones en árabe entre comandantes que se quedaron en Gaza y ocho unidades distintas de los milicianos de la Nukhba en múltiples escenarios de localidades y carreteras del sur. El documento hallado en Jan Yunis y las grabaciones, dijeron varias fuentes israelíes, fueron estudiados por Israel para profundizar la comprensión sobre el ataque de Hamás.

Un informe exhaustivo y clasificado del instituto de investigación Gazit —un grupo de estudio avanzado de Aman y la empresa Rafael—, que analizó las raíces de la crueldad particular mostrada por Hamás, indica que, según la percepción de los planificadores de la masacre, la crueldad era el propósito estratégico. La idea era provocar una conmoción profunda en la sociedad israelí, al menos hasta el punto de socavar la seguridad de los residentes de Israel e impedir su regreso a las localidades afectadas. Es decir, la brutalidad exhibida el 7 de octubre no fue resultado de la ira espontánea de los asesinos de Hamás, sino que fue “planificada, dirigida y sistemática”.

El documento también expone un plan para la operación sorpresa contra Israel, incluyendo la instrucción de abrir la valla perimetral con bulldozers, tras lo cual llegarían muchas oleadas de milicianos. El autor del documento, según todas las verificaciones —Yahya Sinwar—, esperaba que estas acciones dejaran a las fuerzas de las FDI en estado de shock. “Pisen las cabezas de los soldados”, se lee allí.

Otra instrucción escrita en el documento fue: “abrir fuego contra los soldados a corta distancia, degollar a algunos de ellos con cuchillos y hacer explotar tanques”.

También en este caso, según las grabaciones que interceptaron las FDI, los comandantes ordenaron a los militantes actuar en el mismo tono: “Córtenles la garganta”, dijo un comandante de un batallón del norte de la Franja a sus hombres. “Córtenlos como entrenaron”.

Las grabaciones también muestran órdenes claras a los milicianos de Hamás para que ejerzan violencia y crueldad extrema, junto con el secuestro de soldados y civiles. Cuando uno de los milicianos del batallón de Jabalia le preguntó a su comandante, un miliciano llamado Abu-Muta, si debía enfrentarse a israelíes que encontrara en el camino, el comandante le respondió: «Mata a todos los que estén en el camino, mata a todos los que veas».

«Ahora estamos en la entrada del kibutz», se oye decir a uno de los milicianos en una de las grabaciones de las redes de comunicación. «Eliminamos a los que estaban allí. Hay colonos que matamos». El comandante Abu‑Muta añadió después: «Chicos, tomen muchos prisioneros, tomen muchos prisioneros».

Las acciones y los hechos durante la operación sorpresa, según se escribe en el documento hallado con la letra de Sinwar, deben ser transmitidos por todo el mundo árabe para convencer a personas fuera de la Franja de Gaza de unirse a la lucha en Israel. Según el plan concebido por Sinwar, los palestinos en Judea y Samaria, los árabes en Israel y los miembros de la “nuestra nación” —probablemente su referencia a los árabes, a los musulmanes, o a ambos— “responderán positivamente al llamado a unirse a la ‘revolución’”, en sus palabras.

“Estas instrucciones deben llegar a los comandantes de las unidades para ejecutar estas acciones de forma deliberada, filmarlas y emitir las imágenes lo antes posible”, añade el documento.

De los actas de las reuniones secretas de la cúpula de Hamás durante los dos años previos al ataque del 7 de octubre —documentos publicados en una investigación anterior del Times— se desprende cómo Sinwar intentó convencer a sus aliados de Irán y Hezbolá de sumarse a la operación sorpresa, o al menos de comprometerse a una lucha amplia en Israel.

En las grabaciones del día de la masacre se oye a los comandantes de Hamás animando a sus hombres a filmar los actos de horror, con el fin de incitar a otros a sumarse a la lucha. “Documenten los actos de terror ahora y retransmítanlos por los canales de televisión de todo el mundo”, dijo uno de los comandantes del batallón de Gaza a los activistas en el kibutz Sa’ad alrededor de las 7:00. “Degüéllenlos. Exterminen a los niños de Israel”.

El comandante Abu‑Muta fue registrado diciendo a sus subordinados: “Es crítico que traigan un dron para que filme para todo el mundo islámico”.

Los altos mandos de Hamás también hicieron declaraciones públicas el día del ataque y alentaron a fuerzas fuera de la Franja a participar en las luchas, pero al final no lograron provocar un levantamiento popular palestino. “Las FDI no podrán hacer frente a varios frentes a la vez”, dijo ese día un alto dirigente del grupo, Salah al‑Arouri —que fue abatido después— en un mensaje grabado que se emitió en la cadena catarí Al Jazeera. Añadió: “Después de hoy, nadie podrá contener su fusil, su bala, su pistola, cuchillo, coche o botella molotov”.

Aviones de la Fuerza Aérea eliminaron a al‑Arouri en una operación conjunta con Aman en enero de 2024.

Fuente: Ynet