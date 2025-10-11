La UNRWA confirma que tiene alimentos suficientes para alimentar toda la Franja de Gaza durante tres meses contradiciendo la supuesta hambruna

Itongadol.- En una declaración que generó sorpresa y fuertes reacciones, el comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, afirmó que la agencia de Naciones Unidas dispone de alimentos suficientes para abastecer a toda la población de la Franja de Gaza durante los próximos tres meses. La declaración contradice la narrativa sostenida durante meses sobre una supuesta “hambruna humanitaria” en el enclave.

“Tenemos alimentos, medicinas y otros suministros básicos listos para ingresar a Gaza. Contamos con lo necesario para proveer comida a toda la población durante los próximos tres meses”, afirmó Lazzarini en un comunicado emitido tras el anuncio del alto el fuego y el acuerdo de liberación de rehenes entre Israel y Hamás.

El mensaje también subraya que la UNRWA considera el acuerdo “un enorme alivio” que traerá “respiro a personas que sobrevivieron los peores bombardeos, desplazamientos, pérdidas y duelos durante dos largos años”.

Sin embargo, las palabras del jefe de la agencia contradicen de manera directa las denuncias de “crisis de hambre masiva” utilizadas por Hamás y por algunos de sus defensores internacionales para acusar a Israel de bloquear la ayuda humanitaria.

El embajador de Israel en Chile, Peleg Lewi, reaccionó al comunicado afirmando que “se están desmascarando todas las mentiras de Hamás y de sus defensores antisemitas”. “La hambruna era una mentira —Hamás robaba la mayoría de la ayuda humanitaria—. Pueden ver las fotos de los festejos en Gaza, con comida y dulces”, escribió en sus redes sociales.

Lewi también recordó las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien aseguró que Hamás perdió 58.000 combatientes durante la guerra. “Eso significa que más del 90% de los muertos en Gaza eran terroristas, y que la proporción de civiles fue la más baja registrada en una guerra urbana”, destacó el diplomático israelí.

El comunicado de Lazzarini agrega que los equipos de la UNRWA en Gaza son esenciales para la implementación del acuerdo y que más de 660.000 niños esperan regresar a las aulas. “Nuestros docentes están listos para ayudarlos a cumplir ese objetivo”, afirmó.

La revelación del comisionado de la UNRWA —sumada a los datos recientes sobre las pérdidas de Hamás y las evidencias del desvío de ayuda humanitaria por parte del grupo terrorista— debilita uno de los principales argumentos utilizados para acusar a Israel de causar una “catástrofe humanitaria” deliberada.