Witkoff y el jefe del CENTCOM visitaron una base de las Fuerzas de Defensa de Israel en Gaza para confirmar la retirada

Itongadol.- El enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, y el jefe del Comando Central estadounidense (CENTCOM), almirante Brad Cooper, visitaron una base de las Fuerzas de Defensa de Israel en Gaza con el objetivo de verificar la retirada israelí hacia las líneas acordadas.

“Steve Witkoff, enviado de EE.UU. para Medio Oriente, acompañado por el comandante del CENTCOM, almirante Brad Cooper, visitó a las tropas israelíes dentro de una base en Gaza para confirmar que la retirada acordada estaba completa”, escribió Griffin en la red social X, donde también publicó una fotografía del encuentro. Ambos funcionarios regresaron posteriormente a territorio israelí.

El viernes, Witkoff había publicado en X que el CENTCOM había confirmado la retirada israelí y que comenzaba el período de 72 horas otorgado a Hamás para liberar a los rehenes israelíes aún retenidos en Gaza.

En paralelo, ABC News informó que unos 200 soldados estadounidenses llegaron a Israel para supervisar el cumplimiento del acuerdo de paz impulsado por el presidente Donald Trump. De acuerdo con el reporte, se trata de efectivos especializados en transporte, planificación, logística, seguridad e ingeniería.

Dos funcionarios familiarizados con la misión dijeron a ABC que las fuerzas de EE.UU. establecerán un centro de coordinación, pero aclararon que ningún soldado estadounidense ingresará a Gaza.

Confirmando la visita, el almirante Cooper declaró que “acabo de regresar de una visita dentro de Gaza para informar cómo avanzamos en el establecimiento de un Centro de Coordinación Civil-Militar (CMCC) liderado por CENTCOM, que sincronizará actividades para apoyar la estabilización posterior al conflicto”.

“Los hijos e hijas de América en uniforme están respondiendo al llamado para traer la paz a Medio Oriente, en cumplimiento de la dirección del Comandante en Jefe en este momento histórico”, añadió Cooper. “Este gran esfuerzo se logrará sin presencia de tropas estadounidenses sobre el terreno en Gaza”, concluyó.

En otra secuencia captada por Reuters, Witkoff y otros funcionarios fueron vistos abordando un helicóptero Black Hawk israelí en la base militar de Reim. Según el medio, se espera que los rehenes liberados por Hamás sean trasladados a esa instalación.

Más tarde, medios israelíes informaron que Witkoff tenía previsto ofrecer un discurso en la Plaza de los Rehenes, frente a la biblioteca Beit Ariela y el Museo de Arte de Tel Aviv.