Documento hallado por inteligencia israelí atribuye a Yahya Sinwar órdenes de incendiar los kibutzim y difundir atrocidades

Itongadol.- Un documento de seis páginas atribuido a Yahya Sinwar, el dirigente de Hamás vinculado a la planificación del ataque del 7 de octubre, contiene instrucciones detalladas para atacar a civiles durante la masacre y difundir en directo esos actos con el objetivo de infundir temor, informó The New York Times a partir de fuentes israelíes.

El memo, fechado el 24 de agosto de 2022 y escrito en árabe, fue hallado en mayo de 2025 tras un asalto del Ejército a un complejo subterráneo vinculado al sucesor de Sinwar, Muhammed Sinwar, quien, según el ejército, fue abatido en un túnel junto a un centro de mando en el hospital europeo. Varios oficiales israelíes consultados por el diario describieron el texto como una directiva operativa que ordenaba atacar tanto a soldados como a civiles, “incendiar barrios” y grabar las escenas con fines de propaganda y desestabilización.

Entre las órdenes que se citan en el documento figura la instrucción de entrar en las comunidades “con gasolina o diésel de un camión cisterna” y preparar “dos o tres operaciones en las que un barrio entero, un kibutz o algo similar sea prendido fuego”. Según el informe, interceptaciones de comunicaciones el día del ataque -procedentes de la unidad de inteligencia 8200- recogen a comandantes llamando a “quemarlo todo” y órdenes directas como “empezad a prender casas” y “quemar, quemar; quiero todo el kibutz en llamas”.

Otra intercepción reproduce a un comandante en la zona insistiendo en que se “ajuste fuego a cualquier cosa” y a otros instando a “matar” a soldados a corta distancia y a filmar las escenas para “transmitirlas a todo el mundo musulmán”, elementos que, según las fuentes israelíes, muestran una planificación previa y una intención explícita de dirigir la violencia hacia civiles.

Fuentes oficiales indicaron asimismo que una perita caligráfica de la policía israelí habría confirmado la correspondencia entre la letra del documento y la de Sinwar. El portavoz de Hamás en Catar declinó hacer comentarios, mientras que allegados al movimiento lo calificaron de supuesta falsificación. Por su parte, las autoridades israelíes aseguran que los hallazgos forman parte del material utilizado para analizar las fallas de inteligencia que permitieron la masacre y las secuelas de ese día.

El hallazgo del memo alimenta la tesis de que el ataque del 7 de octubre fue planeado con antelación y con instrucciones explícitas de dirigirse contra población civil y de usar los hechos como instrumento de terror psicológico, algo que desde distintos frentes se emplea ahora para reconstruir la cadena de mando y las responsabilidades detrás de los sucesos.