Waldo Wolff respondió a Rodrigo De Loredo: “Israel apoya liberar a los rehenes, incluso dejando asesinos libres por cada civil liberado”





Itongadol.- El Secretario de Asuntos Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Waldo Wolff publicó una carta dirigida a Rodrigo De Loredo en la que cuestiona las afirmaciones de De Loredo sobre la sociedad israelí y lo invita a visitar el país para comprobar en persona la realidad que, a su juicio, los medios no reflejan. Wolff —que dice escribir desde una visita personal a Israel— parte de un reproche severo: “Como toda sociedad democrática, en Israel no todos piensan igual. No pasa lo mismo en Gaza, por ejemplo, donde si pensás distinto te fusilan”.

Y añade que, aunque respeta la libertad de expresión de De Loredo, “no valido tus mentiras”. En la misiva, Wolff lo convoca a tomar un avión y comprobar “cómo la enorme mayoría —abrumadora— de la sociedad israelí valida la premisa de liberar a los rehenes, incluso dejando 100 asesinos libres por cada civil judío liberado”.

Señala además que la postura mayoritaria de algunos países a favor de Hamás no acredita la legitimidad del movimiento, trazando un paralelismo histórico para subrayar su argumento: “Hitler firmó el pacto de Múnich… mientras Gran Bretaña, Francia e Italia los aplaudían”. Wolff recuerda que la población judía mundial es minoritaria y advierte sobre los peligros de decidir por mayoría en cuestiones vitales: “Los judíos somos 16 millones en el mundo; si nos manejáramos por mayorías ya hubiésemos desaparecido”.

El texto también critica el “timing” político de De Loredo: Wolff lamenta que el diputado haya “salido del clóset” públicamente justo el día previo al anuncio de la liberación de rehenes, calificando la coincidencia como “un timing espantoso”. Advierte que, si Hamás cumple su palabra y se concreta la liberación, “será este domingo” cuando la mayoría de judíos y demócratas del mundo se abracen en un gesto de alivio, “con llanto, sin ofrendarle ningún grito a ningún dios”.Wolff cierra la carta con una afirmación sobre prioridades: “¿Qué pretendías, que los gobernantes de Israel dejaran a sus ciudadanos secuestrados? La libertad de ellos vale perder el reconocimiento que te tenía”.

La publicación de la carta añade un nuevo capítulo al intercambio entre legisladores sobre la postura frente al conflicto y las políticas de seguridad y humanitarias asociadas. Wolff apuesta por el contacto directo y la experiencia sobre la cobertura mediática, y desafía a De Loredo a comprobar “en el terreno” las razones que, según él, explican el amplio apoyo social en Israel a la búsqueda de la liberación de los rehenes.