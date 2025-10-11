Tragedia en Israel: se quitó la vida Roei Shalev, sobreviviente de la masacre del festival Nova

Itongadol.- Roei Shalev, uno de los sobrevivientes del festival de música Nova, se quitó la vida dos años después del ataque terrorista del 7 de octubre de 2023. El joven había sido herido de bala durante la masacre perpetrada por terroristas de Hamás, en la que fueron asesinadas miles de personas en comunidades israelíes cercanas a Gaza. Su pareja, Mapal Adam, y su amiga Hili Solomon murieron en el ataque. Una semana después de la tragedia, su madre, Raffaela, también se suicidó.

El cuerpo de Shalev fue hallado dentro de un vehículo incendiado en una salida de autopista cerca de Netanya. La Policía de Israel confirmó la apertura de una investigación, aunque todo indica que se trató de un suicidio, ya que el joven había publicado un mensaje de despedida en sus redes sociales.

En su última publicación, Shalev escribió:

“Lo siento de verdad. No puedo soportar este dolor más tiempo. Estoy ardiendo por dentro y no puedo contenerlo más. Nunca en mi vida sentí un sufrimiento tan profundo. No puedo seguir. Papá, Lior e Ido, los amo más que a nada en el mundo. A mis amigos, los amo. Keshet, te amo. No estén enojados conmigo. Nadie podrá entenderme, porque no se puede. Solo quiero que termine este sufrimiento. Estoy vivo, pero por dentro ya estoy muerto.”

“Por favor, recuerden lo bueno en mí. Quienes me conocieron saben que siempre quise hacer el bien. Lo siento.”

Su publicación encendió las alertas entre amigos y miembros de la comunidad del festival Nova, que iniciaron una búsqueda al notar que no respondía llamadas. Cámaras de seguridad lo captaron cargando combustible en una estación antes de hallarlo sin vida.

La Asociación Comunidad Nova Tribe, que reúne a sobrevivientes y familiares de las víctimas del festival, lamentó profundamente su muerte:

“Muchos de los sobrevivientes del 7 de octubre siguen atravesando momentos terribles y complejos. Pedimos a todos estar atentos y sensibles al estado mental de las víctimas y sus familias.”

En un comunicado, la familia Shalev pidió respeto y privacidad, informando que los detalles del funeral se anunciarán por separado. La organización Nova Tribe lo describió como “uno de los pilares de la comunidad”, recordando su liderazgo como capitán del equipo de básquet de la Nova Tribe y su compromiso con quienes sufrían traumas tras la masacre.

El año pasado, Shalev fue homenajeado por la ONG israelí ELEM: Youth in Distress, que le otorgó el LifeSaver Award por su labor en apoyo a jóvenes que padecen estrés postraumático.

En la ceremonia, Shalev expresó:

“Estoy decidido a ayudar a reconstruir nuestra comunidad y a ofrecer esperanza a quienes han vivido tragedias similares. En medio del dolor, mantengo una verdad: volveremos a bailar. Recuperaremos la alegría que nos fue robada y construiremos un futuro más luminoso para todos.”

Otros casos y preocupación creciente

La tragedia de Shalev se suma a otros suicidios de sobrevivientes del festival Nova, como el de Shiriel Golan, quien murió un año después del ataque, el día de su cumpleaños número 22.

Aunque las cifras oficiales son motivo de debate, en abril de 2024 el sobreviviente Guy Ben Shimon declaró ante la Knéset que “casi 50 sobrevivientes del Nova” se habían quitado la vida desde la masacre. El Ministerio de Salud israelí negó ese número y aseguró que los casos confirmados eran “menos de diez”, aunque reconoció dificultades para publicar cifras actualizadas por motivos de privacidad familiar.

El suicidio de Roei Shalev reavivó la preocupación por el trauma psicológico persistente entre los sobrevivientes del 7 de octubre, muchos de los cuales siguen lidiando con pérdidas, dolor y estrés postraumático que, dos años después, continúan cobrándose vidas fuera del campo de batalla.