El Shin Bet logra imponer condiciones: el intercambio de prisioneros con Hamás tendrá la proporción más baja en décadas

Itongadol.- El acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás para la liberación de 48 rehenes —20 de ellos con vida— contempla la proporción más baja de liberación de prisioneros palestinos en décadas, según informó el medio israelí Walla.

De acuerdo con ese reporte, la lista final incluye 195 prisioneros que cumplían cadena perpetua, de los cuales solo 60 son miembros de Hamás. En contraste, durante el acuerdo por la liberación del soldado Gilad Shalit en 2011, Israel liberó 1.027 prisioneros, entre ellos 450 operativos de Hamás, varios responsables de atentados de alto impacto contra civiles israelíes.

Asimismo, los 1.700 detenidos en Gaza que serán liberados no participaron en los ataques del 7 de octubre de 2023, y la cantidad de operativos de Hamás incluidos fue reducida “al mínimo posible”, según Walla.

La lista vetada por el Shin Bet

El Shin Bet, la agencia de seguridad interna israelí, logró mantener las líneas rojas que había fijado al inicio de las negociaciones respecto de quiénes no serían liberados. Entre los excluidos figuran los 25 prisioneros más altos en jerarquía dentro de Hamás, incluidos los cuerpos de Yahya Sinwar y Muhammad Sinwar.

En total, la lista de veto del Shin Bet abarcó unos 100 prisioneros de seguridad, entre ellos altos mandos y expertos en explosivos, además de responsables de asesinatos de niños israelíes. Uno de los casos mencionados es el de los terroristas que asesinaron a la familia Fogel en 2011 —Ehud y Ruth y tres de sus hijos, Yoav (11), Elad (4) y una bebé de tres meses—, quienes no fueron incluidos en la liberación.

También quedaron fuera figuras históricas del terrorismo palestino que Hamás había exigido liberar, entre ellos:

Ibrahim Hamed , exjefe del ala militar de Hamás en Cisjordania durante la Segunda Intifada y autor intelectual de varios atentados suicidas, incluidos los de Café Moment (Jerusalem) y Sheffield Club (Rishon LeZion).

, exjefe del ala militar de Hamás en Cisjordania durante la Segunda Intifada y autor intelectual de varios atentados suicidas, incluidos los de Café Moment (Jerusalem) y Sheffield Club (Rishon LeZion). Ahmed Saadat , líder de la organización y considerado símbolo por el asesinato del ministro israelí Rehavam Ze’evi.

, líder de la organización y considerado símbolo por el asesinato del ministro israelí Rehavam Ze’evi. Marwan Barghouti , dirigente del Tanzim condenado por múltiples ataques.

, dirigente del Tanzim condenado por múltiples ataques. Hassan Salameh , planificador de atentados con decenas de víctimas.

, planificador de atentados con decenas de víctimas. Abbas al-Sayed, responsable del ataque al hotel Park durante la Pascua judía en 2002.

Otro punto clave que el Shin Bet defendió fue excluir a los prisioneros con ciudadanía israelí, así como a individuos recién arrestados o acusados de liderar redes activas de Hamás, especialmente en Hebrón.

Comparación con acuerdos anteriores

La proporción alcanzada en este acuerdo es la más baja en casi 40 años.

Acuerdo Shalit (2011): un soldado israelí fue liberado a cambio de 1.027 prisioneros, 279 con cadena perpetua.

Acuerdo Jibril (1985): tres soldados israelíes fueron intercambiados por 1.151 prisioneros, 380 de ellos con cadena perpetua.

Acuerdo con Hezbollah (2004): tres cuerpos de soldados y un civil vivo fueron canjeados por 436 prisioneros.