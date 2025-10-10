Líbano y Siria buscan “abrir una nueva página” en sus relaciones bilaterales tras la caída de Bashar al-Assad

Itongadol.- Líbano y Siria expresaron su intención de recomponer los vínculos bilaterales durante la visita oficial del ministro sirio de Asuntos Exteriores y Expatriados, Asaad Hassan Al-Shaibani, a Beirut, la primera de un alto funcionario sirio desde el derrocamiento de Bashar al-Assad en diciembre pasado. El propio Al-Shaibani agradeció públicamente al ministro de Exteriores libanés, Youssef Rji, por “la cálida bienvenida y hospitalidad, que reflejan la profundidad de las relaciones fraternales entre nuestros dos países y el compromiso del Líbano de promover la cooperación árabe conjunta”.

“Hoy hemos abierto una nueva y luminosa página en las relaciones entre Siria y Líbano”, declaró Al-Shaibani, quien aseguró que su viaje representa “un nuevo enfoque sirio hacia el Líbano”, basado en el respeto a su soberanía y en la no injerencia en sus asuntos internos.

La familia Assad mantuvo durante décadas una fuerte influencia sobre la política libanesa, y su régimen fue acusado de haber ordenado asesinatos de dirigentes y funcionarios libaneses críticos de Damasco. Tras la salida de Assad del poder, Beirut ha buscado información sobre esos crímenes políticos como parte de su proceso interno de esclarecimiento.

El presidente libanés, Joseph Aoun, destacó que su país espera “fortalecer los lazos entre ambas naciones sobre la base del respeto mutuo y la no injerencia en los asuntos internos”.

Durante su visita, Al-Shaibani mantuvo una reunión bilateral con el primer ministro libanés, Nawaf Salam, acompañado por el ministro sirio de Justicia, Mazhar Al-Wais, y el jefe del Servicio General de Inteligencia, Hussein Al-Salameh. Según fuentes oficiales, las conversaciones se centraron en el restablecimiento de la cooperación política, económica y de seguridad entre los dos países, así como en la coordinación regional frente a los desafíos comunes.