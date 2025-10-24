Marco Rubio: “Estamos comprometidos con la seguridad de Israel, Hamás será completamente desmilitarizado”

Itongadol.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitó las instalaciones del Centro de Coordinación Civil-Militar (CMCC) en Israel y afirmó que Washington mantiene un compromiso firme con la seguridad de Israel y con la desmilitarización total de Hamás.

“Este es un lugar impresionante. Es parte del camino para implementar el plan de 21 puntos. Estoy aquí para comprender las necesidades. Estamos empezando a ver una mayor presencia militar estadounidense. Se está avanzando mucho”, declaró Rubio durante un encuentro con la prensa en el CMCC.

El funcionario explicó que la prioridad actual es garantizar la estabilidad y la reconstrucción de Gaza tras el alto el fuego, asegurando que no vuelva a representar una amenaza para Israel. “Detrás de la línea amarilla aún hay un grupo terrorista que brutaliza a los palestinos. Eso hay que señalarlo. Debemos coordinar entre muchas organizaciones de todo el mundo. Es un esfuerzo enorme”, dijo.

Rubio destacó que las áreas bajo control internacional son “seguras y estables”, pero advirtió que la siguiente etapa requerirá definir la composición y el mandato de una fuerza internacional para mantener la seguridad y apoyar la transición. “Tenemos que ver cómo será esa fuerza, obtener el mandato adecuado, asegurar su financiación. Luego vendrá la reconstrucción, para que nunca volvamos a ver un 7 de octubre. Ese es un plan a largo plazo”, señaló.

Sobre la situación en Gaza, fue enfático: “Estamos muy comprometidos con la seguridad de Israel. Queremos garantizar que no haya una Gaza que represente un riesgo para Israel. Queremos que las personas vivan en Gaza sin Hamás, para que no sean aterrorizadas por Hamás”.

“Hamas será completamente desmilitarizado. Ese es el acuerdo que firmaron. No queremos ver ninguna amenaza proveniente de las zonas donde Hamás todavía tiene control”, afirmó.

Rubio también se refirió al acuerdo de rehenes y al cumplimiento de los compromisos por parte de la organización islamista. “Israel debió haber recibido a todos sus rehenes vivos y muertos en un plazo de 72 horas. Vamos a asegurarnos de que eso ocurra. Si no, será una violación del acuerdo”, advirtió.

El secretario de Estado señaló que el proceso “no será fácil”, pero confió en que marcará un cambio histórico para la seguridad israelí. “El progreso alcanzado en 14 días no tiene precedentes. Es muy difícil, pero será algo histórico. Cambiará la seguridad de Israel. Habrá obstáculos en el camino, pero estamos comprometidos a hacerlo funcionar”, sostuvo.

Respecto a la fuerza internacional que se establecerá en Gaza, Rubio indicó que aún no se definió la lista de países participantes, pero confirmó que hay “mucho interés”.

“No voy a revelar la lista, pero hay muchos países que quieren participar. Sin embargo, aún deben cerrarse varios puntos: cuál será el mandato de la fuerza, su autoridad, quién será responsable y cuáles serán sus fuentes de financiamiento”, explicó.

Rubio subrayó que cualquier fuerza internacional que se despliegue en Gaza “debe ser una que sea aceptable para Israel”.