OSM | Hagoel participó de la ceremonia ‘‘Aliá como motor de crecimiento para la economía israelí 2025’’

Itongadol.- El presidente de la Organización Sionista Mundial (OSM), Yaakov Hagoel, participó esta semana de la ceremonia ‘‘Aliá como motor de crecimiento para la economía israelí 2025’’, realizada en Tel Aviv y organizada por el Ministerio de Aliá y Absorción.

Tras asistir a la ceremonia, Hagoel expresó en X (antes Twitter): ‘‘¡Genial para el ascenso, nuestra fuerza está aumentando!’’.

‘‘El evento abordó formas de fortalecer la integración de nuevos inmigrantes en la economía israelí, fomentando el espíritu emprendedor y creando colaboraciones entre los sectores público y empresarial para promover una inmigración próspera y de alta calidad’’, remarcó el titular de la OSM.

Además, Hagoel remarcó que lo alegra ‘‘participar en este importante evento junto al Ministro de Aliá y Absorción y mi colega en el terreno, Ofir Sofer, quien lidera de manera consistente y con visión el campo de la Aliá y lo coloca en el centro de la agenda nacional’’.

‘‘Como Presidente de la Organización Sionista Mundial, veo la combinación de inmigración y crecimiento económico como una clara expresión del espíritu sionista, el mismo espíritu que construye, renueva y une al pueblo de Israel en su tierra’’, agregó.

Finalmente, Hagoel aseguró que juntos continuarán ‘‘trabajando para fortalecer la inmigración, optimizar la absorción y mejorar la contribución de los inmigrantes a la sociedad israelí’’.