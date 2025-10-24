Israel concluyó su ‘‘mayor’’ ejercicio militar desde el inicio de la guerra

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) completaron este jueves por la noche su ejercicio militar “más amplio” desde el comienzo de la guerra en la Franja de Gaza, una maniobra que simuló combates a lo largo de la frontera con el Líbano.

El entrenamiento, de cinco días de duración, fue dirigido por la División 91 “Galilea”, en cooperación con la Fuerza Aérea de Israel (IAF, por sus siglas en inglés), la Marina, escuadrones de defensa civil, consejos regionales, el Servicio de Bomberos y Rescate, el Maguen David Adom (Servicio Nacional de Emergencias) y la Policía de Israel.

Según el comunicado militar publicado por las IDF, el objetivo del ejercicio fue “reforzar la preparación ante escenarios de defensa extrema, ofrecer una respuesta rápida a incidentes repentinos —incluida la movilización de reservistas y el despliegue de fuerzas— y pasar a la ofensiva, todo ello extrayendo lecciones de dos años de combates en todos los frentes”.

A su vez, las IDF remarcaron que el simulacro también incluyó unidades logísticas, médicas y de mantenimiento, que se entrenaron en diversas circunstancias, entre ellas la evacuación de heridos bajo fuego y el apoyo en situaciones de emergencia.

Durante el simulacro, las fuerzas israelíes actuaron ante situaciones que incluían intentos simulados de capturas de comunidades del norte, instalaciones del IDF y puestos fronterizos como si fuera una operación tipo Hezbollah.

Además, el portavoz militar de las IDF, Avichay Adraee, señaló que el ejercicio estaba correlacionado con la situación operativa tras los combates en el sur del Líbano, y que los escenarios “se adaptaron” para incorporar lecciones recientes del frente norte.