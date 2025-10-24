Rubio descarta la anexión de Cisjordania y afirma que «la tregua en Gaza podría ampliar los Acuerdos de Abraham»

Itongadol.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reafirmó la oposición de Washington a cualquier intento de anexión israelí en Cisjordania, advirtiendo que una medida de ese tipo pondría en riesgo el plan impulsado por la Casa Blanca para consolidar la tregua entre Israel y Hamás en Gaza. Rubio también señaló que el proceso de alto el fuego podría generar un impulso para nuevos acuerdos de normalización entre Israel y países árabes.

“Basta decir que no creemos que eso vaya a suceder”, afirmó Rubio al ser consultado sobre el reciente voto en la Knéset que buscó avanzar con una legislación de anexión. El funcionario citó declaraciones del primer ministro Benjamin Netanyahu, quien calificó la iniciativa como una “provocación” promovida por la oposición.

Rubio explicó que el voto respondía a “elementos que intentaron usarlo para avergonzar a Netanyahu” durante la visita a Israel del vicepresidente estadounidense JD Vance esta semana. Añadió además que, desde el punto de vista legislativo, la medida “no está estructurada de una forma que pudiera concretarse”.

El secretario de Estado advirtió que un intento de anexión en este momento “amenazaría todo el proceso” en marcha. “Todos deben entender que si algo así ocurriera ahora, muchos de los países que están involucrados en este esfuerzo probablemente dejarían de participar. Es una amenaza al proceso de paz, y todos lo saben”, subrayó.

Rubio aclaró que Estados Unidos no pretende intervenir en la política interna israelí. “No me voy a meter en medio de la política israelí. Estamos enfocados en la paz y la seguridad”, afirmó.

Respecto al posible impacto regional del alto el fuego, Rubio destacó que el proceso podría derivar en una expansión de los Acuerdos de Abraham, que en 2020 formalizaron relaciones diplomáticas entre Israel y varios países árabes. “Nos gustaría sumar tantos miembros como sea posible. Lo que estamos haciendo aquí podría ayudar a generar el impulso necesario para que eso ocurra”, señaló.

Rubio evitó mencionar qué países podrían sumarse próximamente, pero confirmó que existen conversaciones en curso. “No voy a decir los nombres porque corresponde a ellos anunciarlo. Hay algunos países que podríamos agregar ahora mismo si quisiéramos, pero queremos hacerlo en un marco más amplio, y en eso estamos trabajando”, explicó.

«Israel debe sentirse cómodo con los países que envían tropas»

El secretario de Estado también abordó la posible participación de Turquía y la Autoridad Palestina en la futura estructura de seguridad y gobernanza en Gaza bajo el plan de tregua respaldado por Estados Unidos, señalando que la definición de esos roles “aún no está decidida” y que Israel debe estar “cómodo” con los países que envíen tropas al territorio.

“El involucramiento de Turquía y de la Autoridad Palestina todavía no está determinado”, indicó Rubio en una conferencia de prensa en el Centro de Coordinación Civil-Militar (CMCC) en Israel. “Obviamente, a medida que se conforme esta fuerza, deberán participar países con los que Israel se sienta cómodo”, añadió, destacando que hay “muchos países que están expresando interés”, aunque evitó precisar cuáles.

“No quiero entrar en quién está siendo vetado o no permitido”, agregó. “Cada miembro de esta fuerza debe ser alguien con la capacidad y disposición necesarias, pero también alguien con quien todos estén cómodos, incluyendo Israel.”

En respuesta a informes que indicaban que Jerusalem consideraba la presencia de tropas turcas en Gaza como una línea roja, Rubio sostuvo que el proceso “todavía está en construcción” y que “las decisiones finales dependerán del consenso entre los países participantes”.

Consultado sobre el papel de la Autoridad Palestina en la administración civil del enclave una vez concluida la guerra, Rubio reconoció que “Estados Unidos ha expresado preocupaciones sobre la Autoridad Palestina tal como está hoy” y que se requieren “reformas significativas” antes de definir cualquier rol. “Eso aún está por determinarse, si es que llega a tener alguno. No lo sabemos”, dijo.

“Gobernar Gaza será algo que deberá trabajarse colectivamente con Israel y con los Estados socios. Para que funcione, todos deben estar de acuerdo”, subrayó Rubio, quien además enfatizó que Gaza “no puede ser gobernada por nadie que la utilice como plataforma de ataques contra Israel”.

“Si Gaza se convierte nuevamente en un punto de lanzamiento de amenazas contra Israel, habrá otra guerra. Nunca habrá paz mientras exista un territorio utilizado para amenazar la seguridad de Israel. Todos entienden eso, y todos los que firmaron este acuerdo lo entienden”, declaró.

Rubio también aseguró que la recuperación de los cuerpos de los rehenes fallecidos en Gaza sigue siendo una prioridad. “Van a ser entregados. Si no ocurre, el acuerdo habrá sido violado, pero va a suceder”, afirmó.