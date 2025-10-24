Eliya Cohen, ex rehén de Gaza, se compromete con su pareja sobreviviente de la masacre del festival Nova

Itongadol.- Ocho meses después de su liberación tras 505 días de cautiverio en Gaza, Eliya Cohen propuso matrimonio a su pareja, Ziv Aboud, durante una emotiva ceremonia celebrada en Jaffa. El ex rehén cumplió así una promesa que había hecho durante su cautiverio: esperar a que todos los rehenes vivos fueran liberados antes de casarse.

El compromiso tuvo lugar en el Hotel Setai, frente al mar, en presencia de familiares, amigos cercanos y el también sobreviviente Or Levy, quien fue secuestrado junto a Cohen en el “refugio de la muerte” durante la masacre del festival de música Nova, el 7 de octubre de 2023. Entre los presentes se encontraban otros sobrevivientes de ese ataque que marcó un antes y un después en sus vidas.

Cohen y Aboud mantienen una relación de ocho años. En una entrevista concedida en 2024 a la revista Laisha, Aboud recordó que se conocieron a través de la escena musical trance israelí. “Le respondí a una historia en Instagram, y me invitó a su ceremonia de entrega de boina en las Fuerzas de Defensa de Israel. Fui, y así empezó todo”, relató.

Aboud también contó que Cohen había planeado proponerle matrimonio antes del ataque de Hamás: “Su madre me dijo que ya había comprado un anillo. Quería sorprenderme”, recordó.

La mañana del 7 de octubre, la pareja asistió al festival Nova junto al sobrino de Aboud, Amit Ben Avida, y su novia, Karin Schwartzman. Los cuatro buscaron refugio en un pequeño búnker junto a otras 23 personas cerca del Kibutz Re’im. De las 27 personas que se escondieron allí, 16 fueron asesinadas. Aboud fue una de las siete sobrevivientes; Cohen, en cambio, fue secuestrado y llevado a Gaza junto a Or Levy, Alon Ohel y Hersh Goldberg-Polin, quien fue posteriormente asesinado. Amit y Karin murieron en el lugar.

“Los terroristas comenzaron a sacar a la gente, incluido Eliya, y luego abrieron fuego. Los cuerpos cayeron sobre mí y me salvaron la vida”, relató Aboud. “Después de tres horas salí del refugio y vi a Amit y a Karin muertos. Pensé que Eliya también lo estaba, hasta que vi un video en Telegram donde aparecía con vida siendo llevado a Gaza”.

Tras su liberación, Cohen regresó al lugar del ataque para rendir homenaje a Aner Shapira, quien murió al intentar devolver las granadas que los atacantes arrojaban dentro del refugio. “De repente dijo: ‘No podemos dejar que nos maten así’. Gracias a él muchos sobrevivimos”, recordó Cohen en una entrevista posterior.

Durante los meses de cautiverio, Aboud se convirtió en un símbolo de la campaña por los rehenes. En marzo, durante la festividad de Purim, caminó por las calles de Tel Aviv vestida con un llamativo traje amarillo adornado con imágenes de los secuestrados, cadenas y un corazón sangrante con la foto de su prometido. “En lugar de un vestido blanco bajo una jupá, uso este vestido amarillo. Mi prometido sigue en Gaza”, declaró entonces.

El compromiso de Cohen y Aboud representa un cierre simbólico para una de las historias más duras surgidas del ataque de Hamás al festival Nova, y una muestra de resiliencia en medio de la tragedia que marcó a miles de familias israelíes desde aquel 7 de octubre.