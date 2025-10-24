Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

The Times of Israel: Rubio en la sede del alto el fuego: Israel ha cumplido sus compromisos, Hamás debe desarmarse, los rehenes fallecidos serán «liberados».

The Jerusalem Post: Trump ha cruzado la línea al interferir en los asuntos de Israel, afirma un exdiplomático israelí.

YNET: España investiga a una acería por desafiar la prohibición de exportar a Israel.

Maariv: Netanyahu necesita que todas las voces de las facciones árabes, como el aire, respiren; esto no es un error. La abogada Sophie Ron-Muria.

Israel Hayom: Retido, golpeado, desafiante: el papá de Omri Miran revela el calvario del cautiverio.

¡Que tenga un excelente día con muchas más noticias!