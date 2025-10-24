En Nir Oz, cientos de personas despiden a Arie Zalmanowicz, rehén asesinado y fundador del kibutz

Itongadol/Agencia AJN.- Cientos de personas asistieron hoy al funeral del rehén asesinado Arie Zalmanowicz, de 85 años, quien fue enterrado en el kibutz Nir Oz, la comunidad que fundó y donde vivió hasta su secuestro el 7 de octubre de 2023.

Entre los familiares y amigos que asistieron al funeral se encontraban los ex rehenes Yocheved Lifshitz, Tal Shoham y Farhan al-Qadi, quien estuvo cautivo junto con Zalmanowicz.

También estuvieron presentes el diputado opositor Ram Ben Barak, de Yesh Atid, y el ex jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y diputado opositor Gadi Eisenkot. No hubo diputados ni ministros de la coalición de gobierno en el funeral.

“La esencia e identidad de mi padre era Nir Oz, y estoy seguro de que querría que el trigo volviera a crecer aquí”, declaró Boaz Zalmanowicz, hijo de Aryeh, según el medio de comunicación Davar.

Zalmanowicz fue devuelto a Israel el martes por la noche junto con Tamir Adar, de 38 años, también residente del kibutz. El rehén asesinado, Amiram Cooper, es el último residente de Nir Oz que permanece retenido en Gaza. Sesenta y cuatro miembros del kibutz fueron asesinados el 7 de octubre.

Zalmanowicz, secuestrado de su hogar por terroristas de Hamás, fue uno de los fundadores del kibutz y, tras su regreso, fue elogiado por sus miembros como “un hombre de agricultura, trabajo manual y uniforme azul”.

En noviembre de 2023, Hamás publicó un video que mostraba el cuerpo de Zalmanowicz y afirmaba su fallecimiento, lo cual las autoridades israelíes no corroboraron en ese momento. El 1° de diciembre de 2023, tras la liberación de 105 rehenes durante un alto el fuego, las FDI anunciaron que Arie había muerto en cautiverio «basándose en los hallazgos recopilados y en información de inteligencia».

Las autoridades declararon su fallecimiento el 17 de noviembre de 2023, y el martes las FDI citaron información de inteligencia que indicaba que había sido asesinado en cautiverio ese mismo día. El ejército insistió en que las conclusiones finales se alcanzarían tras completar el análisis de la causa de la muerte.

Le sobreviven sus dos hijos, Boaz y Yoav, y cinco nietos. Su esposa, Ruth, falleció en 1997.