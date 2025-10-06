Las Fuerzas de Defensa de Israel en máxima alerta durante la festividad de Sucot

Itongadol.- El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Eyal Zamir, ordenó elevar el nivel de alerta al máximo durante el período de la festividad de Sucot.

Durante la mañana del lunes, Zamir realizó una evaluación de la situación junto a miembros del Foro del Estado Mayor en vísperas del inicio de la celebración. Tras el encuentro, dispuso un aumento significativo del nivel de preparación operativa en todos los sectores.

Según informó la Unidad del Portavoz Militar, el jefe del Estado Mayor indicó que la prioridad del ejército durante la festividad será mantener las operaciones defensivas.

Entre las medidas ordenadas por Zamir se incluyen:

Ejercicios operativos para todas las unidades de las FDI antes del comienzo de la festividad, con sesiones de instrucción reforzadas en puestos de mando y posiciones fortificadas.

Enfoque operativo de las unidades de campo en sus misiones principales, junto con la optimización de los procedimientos para la integración de tropas de refuerzo en todas las regiones.

Mayor nivel de preparación de la Fuerza Aérea israelí tanto para operaciones defensivas como ofensivas en todos los frentes, con especial atención a la Franja de Gaza.

Actualización de los protocolos de seguridad en eventos y celebraciones que se desarrollen durante la festividad.

Aunque las FDI enfatizaron que no hubo cambios en la evaluación general de amenazas en múltiples frentes, el aumento de la alerta forma parte de las medidas preventivas habituales para este período festivo.

Zamir también reforzó las medidas de seguridad en las zonas de separación, fronteras y otros puntos vulnerables.

“Nos encontramos en un estado constante de alerta y estamos preparados en todos los frentes, tanto en defensa como en ofensiva”, señaló el jefe del Estado Mayor. “Continuamos con nuestra misión de garantizar que todo el pueblo de Israel pueda celebrar Sucot con seguridad y tranquilidad”.