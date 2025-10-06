Itongadol.- En el marco del segundo aniversario de la masacre de Hamás del 7 de octubre de 2023, el presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, mantuvo una entrevista con el director de la Agencia AJN, Daniel Berliner, como parte del ciclo “Diálogos”, una entrega semanal transmitida por Dnews que propone un espacio de conversación inteligente, plural y comprometido con la actualidad.

‘‘Quien puede tener alguien que esté padeciendo lo que se está padeciendo, y estos desgraciados cobardemente se escudan, y no entender que el problema trasciende lo individual. Esto es una guerra moral. Esto es lo que está mal contra lo que está bien. Claramente es lo que está mal’’, aseguró Armoza.

A su vez, el titular de la AMIA advirtió que ‘‘la ONU financia todo esto. Detrás de esas ayudas que pasan la frontera, el peaje es Hamás. Al alimentar a Hamás la ONU tendría que sentir no vergüenza, la ONU tendría que dejar sus sillones cómodos, sus sueldos y sus comisiones, y abordar esto de una vez por toda para que se termine’’.

Armoza remarcó que ‘‘el 7 de octubre es la demostración de la maldad en la tierra, de la perversión del ser humano. Y la gente lo banaliza y quiere que la respuesta sea medida, o que no haya respuesta. Y algunos se ponen fácilmente la camiseta de los victimarios’’.

A dos años de la masacre del 7 de octubre, el presidente de la AMIA afirmó que se trata de ‘‘una guerra moral, de lo que está mal contra lo que está bien’’



‘‘Hay gente que está secuestrada en Gaza desde el 7 de octubre, que podrían haber sido familiares míos. Es más, hay gente conocida, familiares de conocidos. Si alguien tiene un hijo y los degenerados están debajo de donde está la población civil, yo voy a ir a buscarlos. Yo, personalmente, tengo una hija, y si estuviera ahí quiero que me la traigan de alguna forma. Cada día, cada segundo que está sufriendo, es un dolor que cuando uno se siente identificado… Uno es realista, tiene que dolernos. Pero a todos’’, agregó.

En la misma línea, el presidente de la AMIA expresó: ‘‘El 7 de octubre nos atraviesa todos los días, es algo que cuesta entender, no hablo de Argentina en particular, por qué el mundo a veces aborda esto no entendiendo el sufrimiento y el origen que está involucrado por parte nuestra. No es victimizarse, sino que fuimos víctimas, las primeras víctimas, el cual hoy gran parte de la comunidad internacional principalmente, si bien de vez en cuando lo manifiestan como para dar antecedente y justificar las represalias o conductas que sinceramente dan vergüenza’’.

‘‘Sentarse en la mesa de la ONU y compartir las sillas con gente que desea que tu Estado no exista más… Y la ONU… Por favor, siéntense, pero antes quiten de sus estatutos el deseo de eliminar al Estado de Israel. Me da vergüenza. Después, ver esto de pretender que convivamos con el enemigo adentro. El que justamente desea que vos no existas, y creer que eso es un detalle secundario’’, señaló Armoza.

El presidente de la AMIA junto al director de AJN, Daniel Berliner

Asimismo, hizo hincapié en que ‘‘en este estado de situación, todo lo que uno haga es poco, dado el cinismo y la hipocresía a la cual los políticos a veces recurren. Mirando no lo que debe ser, sino lo que conviene. En esto hay intereses. Pensar que en la misma mesa están sentados los que financian el terrorismo, y no es solo Israel. Parece que la gente no quiere pensar o no le conviene pensar, pero esto es un terrorismo que abordó a todo el mundo. A Europa. Francia sufrió atentados catastróficos, España con un camión en pleno Barcelona que atropelló gente, Atocha…¿Qué hay atrás de esto? ¿Solamente votos? ¿Dinero? Están resignando el mundo de sus hijos y de sus nietos. Están dando lugar a que esta gente prolifere su discurso y se victimice’’.

Con respecto a los encuentros que mantuvo al reunirse con los familiares de la víctimas del 7 de octubre, Armoza detalló: ‘‘Mi mensaje es que por supuesto día a día los tenemos presentes, día a día reclamamos y rezamos por cada minuto y cada segundo que están pasando los secuestrados. Cada soldado que cae, cada joven que está dejando su vida allá. Eso nos inspira para luchar desde donde le toque a cada uno, en unión, con una voz muy fuerte’’.

‘‘Nosotros tenemos que honrar cada muerte, a cada soldado, cada centímetro de tierra que están defendiendo, luchando nosotros juntos, con los compromisos desde nos toque, del área que sea. Esto tiene que ver con estar todos juntos y unidos muy fuerte contra todo esto. Yo digo que lo malo que nos está pasando, diez veces vamos por lo bueno. De cada situación mala que nos esté pasando, multipliquemos por diez veces nuestra energía para dar vuelta toda esta historia’’, concluyó.