Greta Thunberg y otros 170 activistas de la flotilla hacia Gaza fueron deportados de Israel

Itongadol. -La activista sueca Greta Thunberg y otros 170 miembros de la flotilla Global Sumud, interceptada rumbo a Gaza, fueron deportados este lunes desde Israel hacia Grecia y Eslovaquia, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí.

Fotografías difundidas por la cartera mostraron a Thunberg y al resto de los deportados atravesando el aeropuerto internacional Ramón, en el sur de Israel, vistiendo uniformes grises y camisetas blancas proporcionadas por el sistema penitenciario.

Los activistas provenían de diversos países, entre ellos Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Suecia, Polonia, Alemania, Bulgaria, Lituania, Austria, Luxemburgo, Finlandia, Dinamarca, Eslovaquia, Suiza, Noruega, Reino Unido, Serbia y Estados Unidos.

Con estos vuelos, el número total de integrantes de la flotilla Sumud deportados por Israel ascendió a 341, mientras que otros 138 permanecen detenidos.

Al regresar a sus países, varios de los participantes denunciaron maltrato y condiciones duras durante su detención. En España, algunos de los deportados afirmaron haber sido golpeados, arrastrados, vendados y mantenidos en jaulas. “Nos golpearon, nos arrastraron por el suelo, nos vendaron los ojos, nos ataron las manos y los pies, nos pusieron en jaulas y nos insultaron”, declaró el abogado Rafael Borrego al arribar al aeropuerto de Madrid.

La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien también integraba la flotilla, afirmó que hubo “maltratos”, aunque sostuvo que “nada comparado con lo que sufre el pueblo palestino cada día”.

Dos periodistas españoles, Carlos de Barrón y Néstor Prieto, denunciaron que las autoridades israelíes firmaron documentos en su nombre sin ofrecerles traducción ni asistencia consular. “Nos colocaron documentos en hebreo frente a nosotros, negándonos el derecho a un traductor, y no recibimos ayuda consular porque no permitieron al cónsul español ingresar al puerto de Ashdod”, dijo Prieto.

Desde Israel, las autoridades rechazaron las acusaciones y aseguraron que “todos los derechos legales de los participantes en esta maniobra publicitaria fueron y seguirán siendo plenamente respetados”. En un comunicado, el Ministerio de Exteriores calificó las denuncias como parte de “una campaña de desinformación premeditada”.

Según el mismo organismo, el único incidente violento ocurrió cuando una participante española, identificada como Reyes Rigo Cervilla, mordió a un miembro del personal médico en la prisión de Ketziot. La mujer permanecerá detenida al menos hasta el miércoles por orden judicial.

Israel interceptó la flotilla Sumud la semana pasada, compuesta por 42 embarcaciones que transportaban una cantidad simbólica de ayuda humanitaria hacia Gaza. Fue el más reciente intento de desafiar el bloqueo naval israelí impuesto sobre la Franja desde hace años. Intentos similares fueron frustrados en junio y julio, en medio del creciente enojo internacional por la crisis alimentaria en el enclave.

En un informe de agosto —rechazado por Israel—, Naciones Unidas declaró que se había producido una hambruna en partes del norte de Gaza. Israel sostiene que Hamás ha saqueado sistemáticamente la ayuda humanitaria ingresada al territorio desde el inicio de la guerra, el 7 de octubre de 2023.

Mientras tanto, una nueva flotilla compuesta por nueve barcos y organizada por la Freedom Flotilla Coalition se aproxima a Gaza y se prevé que también sea interceptada por la Marina israelí. La misión, integrada por unos 100 activistas, zarpó desde Italia hace dos semanas y se encontraba el lunes al norte de Alejandría, Egipto, según el rastreador en vivo de la flotilla.