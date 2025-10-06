Las Fuerzas de Defensa de Israel frustraron un intento de contrabando de armas desde Siria

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que frustraron un intento de contrabando de armas desde Siria hacia territorio israelí, en una operación llevada a cabo este lunes en la zona del Golán.

De acuerdo con el comunicado del ejército, soldados de la Unidad 595 de Recolección de Inteligencia de Combate, encargada de operar sistemas de vigilancia avanzada a lo largo de la frontera norte, detectaron a través de cámaras de observación a dos sospechosos que se aproximaban desde el lado sirio hacia la línea fronteriza.

Tras la detección, fuerzas de la Brigada Regional del Golán fueron desplegadas rápidamente al área y lograron interceptar a los individuos antes de que cruzaran hacia territorio israelí. Durante el registro, las tropas encontraron que los sospechosos transportaban cinco pistolas que presuntamente serían introducidas de contrabando a Israel.

Los dos detenidos fueron trasladados para ser interrogados por las fuerzas de seguridad israelíes, que investigan si el intento de contrabando está vinculado con redes de tráfico de armas operativas en la frontera siria, donde en los últimos meses se han incrementado los incidentes de infiltración y contrabando.

El área del Golán ha sido escenario de múltiples intentos de contrabando en los últimos años, tanto de armas como de drogas, en algunos casos bajo la dirección de organizaciones respaldadas por Irán que buscan abastecer a células terroristas en la región. Las FDI mantienen una intensa vigilancia en la frontera con Siria para prevenir la infiltración de elementos hostiles y el ingreso de armamento destinado a actividades terroristas.