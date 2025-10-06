Israel informó que casi 600 camiones con ayuda humanitaria ingresaron a Gaza, el doble del promedio diario

Itongadol.- Israel anunció que el domingo ingresaron cerca de 600 camiones con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, casi el doble del promedio diario habitual, según informó la Coordinadora de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el comunicado, los camiones accedieron a Gaza a través de tres pasos fronterizos en el sur del enclave, en un operativo coordinado junto a organismos internacionales y con supervisión israelí. El volumen de cargamentos representa uno de los mayores movimientos de asistencia humanitaria registrados en los últimos meses.

COGAT detalló que los envíos incluyeron alimentos, agua, suministros médicos y productos de primera necesidad, destinados a la población civil, en el marco de los esfuerzos internacionales para aliviar la crisis humanitaria que atraviesa la Franja.

“Cientos de camiones fueron recolectados y continuarán siendo recolectados durante el feriado”, señaló el organismo israelí, en referencia a la festividad de Sucot, que comienza esta noche. No obstante, los cruces permanecerán cerrados durante el primer día del feriado, de acuerdo con la normativa habitual de seguridad y logística.

Israel mantiene un sistema de control y supervisión sobre toda la ayuda que ingresa a Gaza, con el objetivo de evitar que materiales sensibles o de uso dual —que puedan ser utilizados con fines militares por Hamás u otros grupos armados— lleguen a sus manos.

En las últimas semanas, el flujo de ayuda se ha incrementado como parte de los compromisos asumidos en las negociaciones impulsadas por Estados Unidos, Egipto y Catar, que buscan estabilizar la situación humanitaria y facilitar el regreso de los rehenes aún retenidos por Hamás.