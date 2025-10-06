Inicio MEDIO ORIENTE Las FDI cerraron la investigación contra un alto oficial de reserva acusado de violar normas de seguridad operativa

Por Gustavo Beron
Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que la Policía Militar cerró la investigación contra el general de brigada (res.) Oren Solomon, tras no hallar pruebas de irregularidades en su accionar. El oficial, conocido por su perfil firme dentro del grupo nacionalista HaBithonistim, había sido apartado del ejército a comienzos de este año luego de sospechas de “graves violaciones de seguridad operativa”.

La investigación se inició tras un informe del Departamento de Seguridad de la Información, que detectó la conexión de discos duros externos no militares a una computadora con archivos clasificados, mientras el usuario de Solomon permanecía activo. En varias ocasiones, los dispositivos fueron conectados y retirados de forma “inusual”, y en una de ellas se detectó la apertura de numerosos documentos secretos, lo que generó preocupación por una posible filtración.

Sin embargo, la investigación determinó que no hay evidencia de que Solomon haya operado la computadora durante la conexión de los dispositivos. Según las conclusiones, es posible que otras personas utilizaran el equipo con sus credenciales de acceso.

Como resultado, la Policía Militar decidió cerrar el caso sin presentar cargos, informó el portavoz militar.

Solomon había participado en la investigación interna de la División de Gaza sobre las fallas en torno al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, y aseguró que fue removido por haber cuestionado a la cúpula militar.

Por su parte, las FDI sostuvieron que su destitución fue ordenada por el jefe de la División de Gaza, general de brigada Barak Hiram, debido a desacuerdos personales y profesionales no relacionados con la investigación del 7 de octubre ni con las presuntas violaciones de seguridad.

El caso provocó en marzo un enfrentamiento público entre el ministro de Defensa, Israel Katz, y el jefe del Estado Mayor, general Eyal Zamir, sobre el manejo interno de la investigación y la decisión de apartar al oficial.

