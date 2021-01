La Universidad de Haifa apuesta al intercambio con los Emiratos Árabes tras firma de un acuerdo con un centro de investigación

Itongadol.- Así lo transmitió el rector de la Universidad de Haifa, el argentino Gustavo Mesch, quien comentó que los representantes del centro de investigación árabe se mostraron “muy positivos” con la firma del convenio. En principio servirá para intercambiar datos sobre las investigaciones marítimas en el Golfo Pérsico.

El rector de la Universidad de Haifa, Gustavo Mesch, destacó la importancia del reciente acuerdo de cooperación académica que esa institución firmó con el instituto de investigación TRENDS de los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

«Las expectativas tanto en Israel como en Abu Dabi, en los Emiratos, es muy alta a que estos acuerdos lleven a un acercamiento muy grande», resaltó Mesch en una entrevista con la Agencia de Noticias AJN.

La firma del acuerdo de cooperación académica se realizó en una ceremonia online que se llevó a cabo la semana pasada tras un simposio internacional, que se celebró a principios de diciembre y fue dirigido por el Centro Ezri de Política y Estrategia Marítima de la Universidad de Haifa.

A continuación, los tramos más importantes de la entrevista:

-AJN:¿Qué información puede dar sobre el acuerdo que la universidad firmó con el instituto de investigación TRENDS de los Emiratos Árabes Unidos (EAU)

-GM: En el comienzo, digamos, como parte de todas las relaciones que estableció Israel con los Emiratos Árabes, han comenzado a firmarse algunos acuerdos académicos de investigación con diversas instituciones de Israel. El caso nuestro, uno de los primero temas que salió de interés, tanto en la parte de ellos como en la parte nuestra está relacionado con el mar, que la Universidad de Haifa es la que lidera el consorcio de investigación del Mar Mediterráneo acá, y este instituto de investigación de los Emiratos tiene mucho interés en colaborar en el estudio del mar, en especial en la zona del Golfo, que algunos llaman Golfo Pérsico y otros llaman Golfo Árabe, dependen de donde vienen. Nosotros tenemos un centro de investigación en el campo de estrategia marítima, que investiga asuntos relacionados con el medio ambiente, con leyes de distintas naciones en el campo de los océanos y los mares, y geopolítica general. Y es ahí donde se formó un interés conjunto en colaborar en investigaciones con este centro de investigación, como apertura a otras investigaciones. El director del centro nuestro de Estudios de Estrategia Marítima, el profesor Shaul Horev, lideró la negociación del acuerdo de nuestra universidad y el instituto de investigación de los Emiratos. La firma del acuerdo se hizo a través de zoom con tres representantes del instituto allá y tres representantes nuestros, y ese fue el primer acuerdo que hemos firmado. Conjuntamente hay otras colaboraciones que se están desarrollando. Otro evento que está ocurriendo cotidianamente es un seminario del departamento de Economía de la Universidad de Haifa conjunto con el departamento de Economía de la Universidad de Nueva York que tiene sede en Abu Dabi. Hay otras charlas que por supuesto se van realizando, buscando otras instituciones para colaborar en investigación, pero evidentemente desde el punto de vista público, se han abierto nuevas oportunidades de cooperación. Anteriormente algunas de ellas existían también pero no en forma pública y no eran de conocimiento público por motivos obvios. Desde el momento en que se firmó el acuerdo (entre Israel y los Emiratos) entonces los procesos se han acelerado un poco. La distancia entre Abu Dabi e Israel se ha acortado mucho y teniendo en cuenta que en vuelo directo son 3 horas de viaje, lógicamente va a haber mucho más intercambio de lo que había hasta hoy.

-AJN: ¿Están en conversaciones ya con otra institución en el marco de esta renovación de las relaciones?

-GM: Este es el comienzo nomás. Hay más esfuerzo de los dos lados para ampliar los acuerdos. Algunos son con otras universidades de Israel, y los que también son con nosotros, y esperamos que con el tiempo se pueden desarrollar más negociaciones y más colaboraciones bilaterales.

-AJN: En el corto plazo, ¿cómo se instrumentaría este acuerdo?

-GM: En principio, el proyecto conjunto tiene que ver con el estudio de la estrategia marítima en la zona del Golfo Pérsico. Hay que tener en cuenta que allí hay mucho movimiento de naves, hay mucho movimiento de comercio y también mucho movimiento militar. Hay que tener en cuenta que por ahí pasan todas las naves que conducen el petróleo de la zona del Golfo Pérsico a todo el mundo, así que hay un movimiento muy grande de barcos, y también hoy en día es una zona de mucha tensión militar, por lo que también hay otras naves. También están todas las cuestiones relacionadas con el medio ambiente y la protección del medio ambiente del mar. Además se puede mencionar la cuestión de la desalinización del mar, porque tanto Israel como los países del Golfo Pérsico tienen aguas potables como resultado del uso del agua del mar, se les saca la sal y las otras cosas. Así que esos son los temas fundamentales, la cuestión de los problemas involucrados en la desalinización del mar para agua potable, el movimiento de naves, digamos de barcos multinacionales en territorios nacionales, y la definición de la plataforma marítima.

-AJN: ¿Cómo fue recibido este acuerdo entre los estudiantes y cuál es la expectativa que genera dentro de la universidad?

-GM: No diría que crea una gran expectativa, es simplemente un cambio porque todas la universidades de Israel, y por supuesto la Universidad de Haifa, estamos estableciendo muchos acuerdos internacionales, también con fondos internacionales que fomentan la investigación binacional. Por ejemplo está el Fondo de Investigación Binacional Israel – Estados Unidos, Fondo de Investigación Binacional Israel – Alemania, y otros fondos de investigación binacionales. Así que esto viene a sumirse a las investigaciones binacionales que ya comparten la tradición de todas las universidades israelíes, también de la Universidad de Haifa. La única diferencia, por supuesto, es el interés público, el hecho de que el acuerdo con los Emiratos no solamente queda en un acuerdo diplomático sin implementación real, digamos como el acuerdo con Egipto que no hay mucha implementación real o con Jordania. En el caso de los Emiratos, el potencial de implementación real y también de la inversión de fondos -en especial de Emiratos- en investigación es completamente distinta. Además el nivel académico y universitario de investigación de los Emiratos es muy alto, muy diferente al de otros países del vecindario nuestro en Medio Oriente. El nivel universitario y la investigación universitaria, están muy relacionados con los centros mundiales de primera línea de investigación de Estados Unidos, Inglaterra y Europa. Por lo tanto es un acuerdo un poco distinto de acuerdos con otros países de la zona, en el hecho de que tiene más implementación y que también el nivel de investigación es muy alto. Después de superar el coronavirus, toda la crisis de la epidemia y que se abran las fronteras mejor, esperamos que haya muchísimo más intercambio de estudiantes.

-AJN: ¿Existe la posibilidad de que se intensifique el intercambio estudiantil teniendo en cuenta la característica de la Universidad de Haifa?

-GM: Sí, definitivamente sí. No hay ninguna duda que eso va a estar en primera línea, que van a llegar estudiantes de los Emiratos acá en todos los niveles, a nivel de graduados, a nivel de doctorados, a nivel de post doctorados y que los intercambios van a aumentarse.

-AJN: ¿Cómo evaluaron desde el instituto TRENDS la firma de este acuerdo?

-GM: Muy positivos, lo ven como el comienzo de una relación muy intensa, muy cercana y muy cordial entre las dos instituciones. El rector de la institución mencionó que el interés muy grande de ellos es colaborar con nosotros y desarrollar la colaboración a otros campos de estudio también, empezando con el mar, que fue lo primero que se identificó, pero también más allá de eso.

-AJN:¿Esperan que estos acuerdos desde el punto de vista académico tengan un resultado importante?

-GM: En realidad, las expectativas tanto en Israel como en Abu Dabi, en los Emiratos, es muy alta a que estos acuerdos lleven a un acercamiento muy grande. Diría que en los dos países se espera que en especial ante la apertura del movimiento, y ya hay un movimiento turístico grande de ambos lados, vienen para acá gente de Abu Dabi y van israelíes a Abu Dabi, cosa que verdaderamente antes no eran posibles. La expectativa es que el intercambio va a aumentar con el tiempo, pero en general hay una actitud muy positiva y muy abierta en ambos lados. Se habla muchísimo de intercambio económico, de inversiones.

