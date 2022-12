La policía israelí presenta un sistema de detección de infracciones de tráfico basado en inteligencia artificial

Itongadol.- La Policía de Israel se prepara para empezar a probar y aplicar uno de los sistemas de control de infracciones de tráfico más avanzados del mundo. El sistema incluirá un amplio uso de sensores desplegados a lo largo de las carreteras de Israel que transmitirán información a un avanzado ordenador central de procesamiento basado en software de IA capaz de extraer datos de los sensores, analizar automáticamente los vídeos y elaborar multas por infracciones.

El jefe adjunto de la división de planificación de la Policía de Israel, el Superintendente Adjunto Yigal Haddad, responsable de la aplicación del plan, afirma que se ha estado trabajando en él durante los dos últimos años y que su objetivo es convertir la producción de multas por infracciones de tráfico en un proceso informatizado.

En la actualidad, el 80% de las multas son producto de la interacción entre un agente de policía y un civil, y sólo una pequeña parte se genera a partir de cámaras. El objetivo es cambiar esta proporción en el futuro y llegar a una situación en la que la mayoría de las multas se produzcan de forma totalmente digital, liberando a la policía para que pueda ocuparse de otras tareas policiales rutinarias.»

Con el funcionamiento del sistema, se transmitirán datos inalámbricos desde los sensores de tráfico y las cámaras inteligentes fijas y móviles, que documentarán las infracciones y se transmitirán en tiempo real al centro de control para su descodificación informática. Las multas se producirán en pocos minutos y acortarán el tiempo en que los conductores las recibirán.

El objetivo es aplicar digitalmente, mediante sensores y análisis de inteligencia artificial, no sólo las infracciones por exceso de velocidad y saltarse semáforos, como ya se hace hoy, sino también las infracciones más complejas de detectar para los agentes de policía. Entre ellas, cruzar una línea blanca, conducir utilizando el teléfono, no ceder el paso en un paso de peatones, etc.

Las multas de tráfico digitales que se pondrán a los conductores que cometan infracciones incluirán documentación en vídeo de la infracción, incluido un enlace al videoclip. Según el Superintendente Haddad, el objetivo es «mejorar la equidad y la transparencia del proceso» para quienes reciben las multas. Como parte del proyecto, en una primera fase, la policía está realizando pruebas de fiabilidad del sistema para garantizar su validez ante los tribunales de tráfico. Esta medida es consecuencia de la experiencia adquirida en los recursos interpuestos contra la validez jurídica del actual sistema de cámaras A-3, que se está eliminando progresivamente.

El uso de la IA para el análisis automático de vídeo se acepta actualmente sobre todo en los sistemas de vigilancia en el ámbito de la seguridad interior y permite analizar cantidades muy grandes de datos. Según los datos obtenidos en Las Vegas, una de las primeras zonas urbanas del mundo en implantar sistemas automáticos de control basados en IA, en el primer año de funcionamiento se produjo una disminución del 18% de los accidentes y del 43% de los desplazamientos por encima de la velocidad permitida.

El centro de control está siendo desarrollado por la división TIC de la Policía de Israel y los sensores serán fabricados por empresas internacionales que construyen sistemas similares en el extranjero. El primer proyecto piloto, que empezará el año que viene, incluirá la implantación de sistemas avanzados de control en el marco del proyecto de mejora de la carretera 90 (la autopista de Arava), que están llevando a cabo el Ministerio de Transportes y NTA Metropolitan Mass Transit System Ltd. con un presupuesto de 110 millones de NIS.

Como parte del proyecto, se creará una infraestructura de «carretera inteligente» a lo largo de la autopista, con una red de conexión de cámaras de control inalámbricas. Las cámaras podrán identificar los números de matrícula de los vehículos de día y de noche, en cualquier condición meteorológica, y medir la velocidad media de los vehículos que pasan calculando el tiempo que el vehículo pasa entre dos cámaras. Este método está ganando popularidad en Europa y Estados Unidos y, según datos del extranjero, aumenta espectacularmente el número de multas impuestas.

Con el nuevo sistema, un conductor que desconozca la existencia de los sensores y las cámaras podría recibir teóricamente varias multas por exceso de velocidad y acumular decenas de puntos de penalización durante un solo trayecto.

Fuente: Globes.