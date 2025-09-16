La Cancillería israelí afirmó que los investigadores de genocidio de la ONU son “representantes de Hamás”

Itongadol/Agencia AJN.- El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí denunció hoy a la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas por un “informe falso” sobre que Israel está cometiendo genocidio en la Franja de Gaza.

“La presidenta de la comisión, Navi Pillay, así como sus miembros Chris Sidoti y Miloon Kothari, actúan como agentes de Hamás, conocidos por sus posturas abiertamente antisemitas”, según el ministerio.

“El informe de la comisión se basa íntegramente en falsedades de Hamás, blanqueadas y repetidas por otros, que han sido desmentidas exhaustivamente”, añadió el ministerio.

“Hamás ha intentado cometer un genocidio en la masacre del 7 de octubre y declaró abiertamente su objetivo de matar a todos los judíos”, agregó la cancillería israelí.

Masacre del 7 de octubre

“Milagrosamente, los tres autores de este informe inventado han renunciado recientemente. No deben ser reemplazados”, continuó el comunicado.

Israel también pidió la abolición de la comisión, concluyó el ministerio.

La Comisión de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado de la ONU afirmó que “Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza”, en un nuevo informe publicado hoy.

El informe se presentó tras casi dos años de investigación sobre las acciones de las autoridades y las fuerzas de seguridad israelíes. Sin embargo, la comisión se creó en 2021 para investigar los crímenes cometidos por todas las partes.

La ONU concluyó que Israel cometió cuatro de los cinco actos genocidas definidos en la Convención sobre el Genocidio de 1948, entre ellos: matar, causar lesiones graves a la integridad física o mental, someter deliberadamente a condiciones de vida que tengan como resultado la destrucción total o parcial de los palestinos, e imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos.

Las conclusiones de la Comisión se basan en un análisis exhaustivo de los actos subyacentes de genocidio (actus reus) y la intención genocida (dolus specialis).