La Fuerzas de Defensa de Israel confirman el inicio de operaciones terrestres en la Ciudad de Gaza

Itongadol.- El jefe del Estado Mayor, teniente general Eyal Zamir, encabezó este martes a las tropas en el frente de Ciudad de Gaza, en lo que constituye la primera vez en la historia de Israel que un máximo comandante militar participa directamente en una batalla terrestre. Estuvo acompañado por el jefe del Comando Sur, general de división Yaniv Asor, mientras las fuerzas israelíes avanzaban en la ciudad tras días de intensos bombardeos aéreos.

Pocas horas antes, el primer ministro Benjamin Netanyahu confirmó el inicio de la fase terrestre de la operación “Carros de Guerra de Gideón II”, describiéndola como “un momento decisivo para Israel”. Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), la maniobra comenzó la noche anterior a las 22:00, tras varios días de ataques preparatorios.

La ofensiva terrestre ya ha permitido a las FDI controlar alrededor del 40% de la Ciudad de Gaza, la urbe más poblada de la Franja. La 162ª y la 98ª divisiones lideran el avance desde el oeste, mientras la 36ª división se prepara para incorporarse. En paralelo, las divisiones 99ª y de Gaza están cercando la ciudad.

El ejército anunció la movilización de hasta 130.000 reservistas, con una participación que oscila entre el 75% y el 85%. Un comunicado oficial aseguró: “El asalto se apoya en inteligencia y cobertura de fuego para proteger a nuestros soldados. Actuaremos hasta que el gobierno de Hamás sea desmantelado. El destino de los rehenes está presente en cada decisión”.

Durante la madrugada, la aviación israelí atacó decenas de centros de mando y posiciones de combate de Hamás en edificios residenciales altos. Las autoridades informaron que más de 350.000 civiles han abandonado Gaza, aunque acusaron a Hamás de usar violencia para frenar las evacuaciones.

El ministro de Defensa, Israel Katz, escribió en X: “Gaza está ardiendo. Las FDI golpean con puño de hierro la infraestructura terrorista y nuestros soldados combaten valientemente para liberar a los rehenes y derrotar a Hamás. No cederemos”.

Medios palestinos reportaron intensos bombardeos, fuego de helicópteros y tanques en el centro de la ciudad. Vecinos describieron “un poder militar aterrador”, mientras sirenas de ambulancias se escuchaban en distintos barrios. Naciones enteras del norte de Gaza permanecen bajo fuego, con barrios como Sheikh Radwan, al-Karama, la zona costera y Tel al-Hawa entre los más castigados.

Las FDI afirman que la operación busca tomar el control de Gaza siguiendo las lecciones de la primera fase de “Carros de Guerra de Gideón”.