TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

Por Gustavo Beron
Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

The Times of Israel: Comienza la gran ofensiva terrestre en la ciudad de Gaza contra las infraestructuras de Hamás, confirma el ejército israelí.

The Jerusalem Post: «Israel está cometiendo genocidio en Gaza», concluye la ONU.

YNET: Por primera vez, el jefe del ejército israelí se une a la batalla terrestre mientras las fuerzas avanzan hacia la ciudad de Gaza.

Maariv: Esparta ya está aquí: Inglaterra se une a Alemania e Israel se prepara para la siguiente ronda

Israel Hayom: La Comisión Europea avanza con las sanciones a Israel.

