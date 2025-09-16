Ministro de Defensa de Israel: «Hamás debe desarmarse y liberar a los rehenes o Gaza será destruida»

Itongadol.- El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió este martes que si Hamás no libera a los rehenes y se desarma, la Franja de Gaza quedará “destruida”, en declaraciones realizadas durante una visita al cuartel general de la 162.ª División, cuyos efectivos están participando en las operaciones en Ciudad de Gaza.

“De Hamás necesitamos sólo dos cosas, y no nos las dará voluntariamente: que libere a todos los rehenes y que se desarme”, afirmó Katz. “La gran fuerza del ataque aquí… no sólo derrota militarmente a Hamás, sino que crea un apalancamiento mayor para la liberación de los rehenes”, añadió, en un discurso en el que subrayó la relación directa entre la ofensiva militar y las negociaciones por los prisioneros.

Katz justificó la operación afirmando que la intención es “tomar el control de Gaza porque hoy es el principal símbolo de gobierno de Hamás. Si Gaza cae… ellos caerán”. En alusión a líderes del grupo, culpó a los “murderous Sinwar brothers”, Yahya y Muhammad Sinwar, y advirtió que el actual líder militar en la Franja, Izz al-Din Haddad, “si continúa, destruirá Gaza”, en referencia al daño causado por la estructura de Hamás y la lógica de represalia del Estado.

Las declaraciones se produjeron en medio del avance terrestre que las FDI han intensificado en la ciudad tras días de fuertes bombardeos y derribo de edificios altos que, según el ejército, eran utilizados por Hamás para observación y planificación de ataques. Katz insistió en que la acción responde a la necesidad de “desmantelar” la capacidad militar del grupo y asegurar la liberación de los aproximadamente 48 rehenes que, según autoridades israelíes, todavía permanecen en Gaza.

El mensaje de Katz tuvo un tono de ultimátum y represalia: “Pagarán el precio y Gaza será destruida”, dijo, frase que encendió alarmas en la comunidad internacional y en organismos humanitarios que han advertido sobre el impacto catastrófico de una operación a gran escala en Ciudad de Gaza para la población civil. ONG y agencias de la ONU han solicitado con insistencia que toda acción militar maximice la protección de civiles y el acceso humanitario, en particular ante la masiva ola de desplazamiento hacia el sur del territorio.

Dentro de Israel, las posiciones en el estamento de seguridad y la cúpula política han mostrado tensiones: mientras el Gobierno y ministros como Katz y el titular de Seguridad Nacional defienden la ofensiva como imprescindible para derrotar a Hamás y presionar por la liberación de rehenes, mandos militares como el jefe del Estado Mayor han expresado reservas sobre el calendario y los riesgos que la operación plantea para los propios soldados y para la vida de los rehenes. Familias de los secuestrados han pedido explicaciones y garantías sobre medidas para evitar daños colaterales.

Pese a esas advertencias, Katz defendió su negativa a negociar concesiones a Hamás sin un desarme efectivo, y reclamó a la comunidad internacional “apoyar la acción contra el terrorismo”. Al mismo tiempo, la ofensiva ha reavivado llamados internacionales a retomar negociaciones para un alto el fuego y a buscar soluciones que permitan la entrada masiva de ayuda humanitaria hacia la población civil de la Franja.