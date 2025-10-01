Itongadol/Agencia AJN.- La Armada israelí abordó varios buques de la Flotilla Global Sumud y detuvo a los activistas a bordo, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel.

El ministerio compartió un video que muestra a un soldado israelí entregando sus pertenencias a la activista sueca Greta Thunberg tras ser detenida.

“Varios buques de la flotilla Hamás-Sumud ya han sido detenidos sin incidentes y sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí. Greta y sus amigos se encuentran sanos y salvos”, afirmó el ministerio.

Una vez llevados a Israel, los activistas serán deportados.

La Armada israelí abordó varios buques de la Flotilla de Gaza y detuvo a Greta Thunberg y a otros activistas



La Armada israelí interceptó la flotilla de ayuda que intentaba romper el bloqueo marítimo en la Franja de Gaza.

Según los organizadores, soldados israelíes abordaron el Alma, el barco líder de la flotilla, junto con otros dos, el Adara y el Sirius.

Los activistas del Adara arrojaron sus teléfonos al mar después de que los soldados israelíes los abordaran.

El ejército israelí había advertido repetidamente a los activistas que cambiaran de rumbo, incluso por radio esta noche.

La Flotilla Global Sumud, compuesta por 47 barcos, transporta a más de 500 activistas, según los organizadores. Israel ha acusado a algunos participantes clave de tener vínculos con Hamás.

Por otro lado, el ministro de Asuntos Exteriores italiano afirmó que su homólogo israelí le aseguró que las fuerzas armadas israelíes no emplearán la violencia contra los activistas a bordo de la flotilla de barcos que navega hacia Gaza.

“El abordaje estaba planeado, lo estamos hablando… con el ministro [Gideon] Sa’ar para que no haya acciones violentas por parte de las fuerzas armadas de Tel Aviv, y así me lo han asegurado”, declaró Antonio Tajani a la cadena de televisión italiana Rai.