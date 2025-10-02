Dos muertos y tres heridos en un ataque frente a una sinagoga en Reino Unido durante Iom Kipur

Itongadol/Agencia AJN.- Un ataque frente a una sinagoga en Manchester, al norte de Inglaterra, dejó este martes al menos dos muertos y tres heridos graves, en pleno Iom Kipur, el día más sagrado del calendario judío. El agresor, que primero embistió con un auto a un grupo de peatones y luego apuñaló a varias personas, fue abatido por la policía.

El ataque

El hecho ocurrió en las inmediaciones de la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, en el barrio de Crumpsall. Testigos relataron que un vehículo se lanzó contra las personas que se encontraban en la entrada del templo, antes de que su conductor descendiera con un cuchillo en mano.

Agentes de la Policía del Gran Manchester acudieron rápidamente al lugar y dispararon contra el atacante. Sin embargo, las autoridades advirtieron que no podían confirmar oficialmente su muerte, ya que llevaba consigo “objetos sospechosos” y fue necesaria la intervención de un equipo especializado en desactivación de explosivos.

La policía confirmó que dos personas murieron en el ataque y que al menos tres permanecen hospitalizadas en estado grave. Los heridos fueron trasladados a distintos hospitales de la región, donde reciben atención por lesiones tanto por apuñalamiento como por atropellamiento.

Respuesta oficial

El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó lo sucedido como “espantoso” y anunció el despliegue inmediato de fuerzas policiales adicionales en sinagogas de todo el país. “Haremos todo lo necesario para proteger a nuestra comunidad judía. Este ataque, cometido en el día más sagrado del judaísmo, lo hace aún más atroz”, afirmó.

Starmer abandonó de forma anticipada una reunión política en Copenhague para regresar al Reino Unido y encabezar la respuesta de seguridad.

El alcalde de Manchester, Andy Burnham, también se expresó sobre el hecho y aseguró que se trató de “un incidente grave que golpea el corazón de la comunidad”, mientras que las autoridades locales activaron mecanismos de apoyo psicológico y acompañamiento a las familias afectadas.

Investigación en curso

La Policía del Gran Manchester informó que aún es prematuro determinar las motivaciones del atacante y que no se descarta ninguna hipótesis. El área de Middleton Road continúa acordonada, con fuerte presencia policial y de unidades antiexplosivos, mientras se realizan peritajes.

El Consejo de Diputados de los Judíos Británicos (Board of Deputies of British Jews) expresó su “profunda conmoción” y pidió calma a la comunidad, al tiempo que agradeció la rápida respuesta de las fuerzas de seguridad.

El ataque tuvo lugar en Iom Kipur, jornada en la que la comunidad judía se congrega para el rezo, el ayuno y el perdón. En Manchester, donde reside una de las comunidades judías más grandes del Reino Unido, miles de personas participaban de las ceremonias religiosas.

En los últimos años, el Reino Unido ha reforzado la seguridad en sinagogas y escuelas judías debido al aumento de amenazas antisemitas. La policía británica no descartó que el ataque esté vinculado a este fenómeno, aunque insistió en que se trata de una investigación en desarrollo.