Inicio Tapa del Día TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

Por Gustavo Beron
0 Comentarios

Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

The Times of Israel: Cuatro heridos en un ataque con arma blanca y atropello perpetrado el día de Yom Kippur frente a una sinagoga del Reino Unido; el agresor fue abatido a tiros.

The Jerusalem Post: Cómo la bondad radical puede renovar la comunidad judía este Yom Kippur – opinión

YNET: Yom Kippur 2025: Horas de inicio y finalización del ayuno, guía de leyes y costumbres.

Maariv: Héroes bajo la camilla: “Tuve que volver a luchar, tomé medicinas en secreto”

Israel Hayom: «El perdón no es solo una corrección, es un camino»: Idit Ohel, madre del rehén Alon Ohel, en una columna especial sobre el Yom Kipur.

¡Que tenga un excelente día con muchas más noticias!

También te puede interesar

TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

Titulares del día en Israel

Titulares del día en Israel

TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

Titulares del día en Israel

TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

Titulares del día en Israel

TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más