Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

The Times of Israel: Cuatro heridos en un ataque con arma blanca y atropello perpetrado el día de Yom Kippur frente a una sinagoga del Reino Unido; el agresor fue abatido a tiros.

The Jerusalem Post: Cómo la bondad radical puede renovar la comunidad judía este Yom Kippur – opinión

YNET: Yom Kippur 2025: Horas de inicio y finalización del ayuno, guía de leyes y costumbres.

Maariv: Héroes bajo la camilla: “Tuve que volver a luchar, tomé medicinas en secreto”

Israel Hayom: «El perdón no es solo una corrección, es un camino»: Idit Ohel, madre del rehén Alon Ohel, en una columna especial sobre el Yom Kipur.

¡Que tenga un excelente día con muchas más noticias!