Israel deportará a los activistas de la flotilla financiada por Hamás

Itongadol.- La Armada israelí interceptÓ a la Flotilla Global Sumud, integrada por unas 50 embarcaciones que intentaban romper el bloqueo naval sobre la Franja de Gaza, según informaron los propios activistas a bordo. Israel comunicó que, cuando las 19 naves interceptadas lleguen a su puerto, pondrá en marcha la deportación de sus tripulantes activistas.

“Los pasajeros de ‘Hamás-Sumud’ en sus yates se dirigen de manera segura y pacífica a Israel, donde comenzarán sus procedimientos de deportación a Europa. Los pasajeros están a salvo y en buen estado de salud” comunicó el el ministerio de Relaciones Exteriores de Israel.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron a un buque de la Marina cerca de uno de los barcos, mientras que la cadena Al Jazeera reportó que tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel iniciaron las detenciones de los participantes. Más tarde, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel publicó un video confirmando que entre los arrestados se encontraba la activista ambiental Greta Thunberg, quien ya había sido deportada en junio tras participar en otra flotilla.

“Ya varios barcos de la flotilla Hamas-Sumud fueron detenidos de forma segura y sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí. Greta y sus compañeros están sanos y salvos”, señaló la Cancillería en un comunicado.

El operativo se desarrolla sin incidentes graves hasta el momento, aunque debido al tamaño de la flotilla se espera que se extienda durante la noche y en pleno Yom Kipur. Previamente, la Marina israelí había emitido un último llamado por radio a los activistas para que modificaran su rumbo hacia el puerto de Ashdod. “Si desean entregar ayuda a Gaza, pueden hacerlo a través de los canales establecidos”, advirtió un oficial naval.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel subrayó que “el único propósito de la flotilla Hamas-Sumud es la provocación”, y recordó que Israel, junto con Italia, Grecia y el Patriarcado Latino de Jerusalem, ofrecieron alternativas seguras para trasladar la ayuda humanitaria. “La flotilla se negó porque no les interesa la ayuda, sino la provocación”, agregó.

Los ministerios de Relaciones Exteriores de Grecia e Italia emitieron horas antes un comunicado conjunto instando a los participantes a aceptar la propuesta del Patriarcado Latino de Jerusalem para entregar la asistencia “de forma segura”, al tiempo que pidieron a Israel garantizar la seguridad de todos los activistas y las medidas de protección consular.

Israel había advertido la semana pasada que no permitirá el ingreso de las embarcaciones a la Franja de Gaza, al considerar que se trata de una operación organizada por Hamás con fines políticos. En paralelo, documentos oficiales del grupo terrorista divulgados el martes revelaron su participación directa en la financiación y coordinación de la flotilla, a través de organismos que operan en el ámbito internacional en su nombre.

Entre los pasajeros detenidos se encuentran parlamentarios, abogados y activistas internacionales, incluida Thunberg, cuya participación volvió a atraer atención mundial sobre el intento de romper el bloqueo marítimo impuesto en 2007 para impedir el ingreso de armas a Hamás.