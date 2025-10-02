La FIFA afirma que el lugar de Israel en el fútbol mundial debería decidirlo la UEFA

Itongadol.- El vicepresidente de la FIFA, Victor Montagliani, aseguró que la continuidad de Israel en el fútbol internacional es una cuestión que debe resolver en primer término la UEFA, el organismo rector europeo. La declaración llega en medio de crecientes reclamos de suspender a Israel de las competiciones por la guerra en Gaza.

De acuerdo con medios británicos, la UEFA tenía previsto realizar esta semana una votación de emergencia para decidir sobre una eventual suspensión de Israel, pero la medida quedó en pausa tras el anuncio del plan de paz de 20 puntos presentado por el presidente estadounidense Donald Trump. Mientras tanto, organizaciones como Amnistía Internacional enviaron cartas a FIFA y UEFA exigiendo la suspensión de la Asociación de Fútbol de Israel.

Montagliani, también presidente de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (CONCACAF), afirmó que el caso corresponde a la jurisdicción europea: “Israel es miembro de la UEFA, y son ellos los que deben tratar el tema. Respeto su proceso y cualquier decisión que adopten”, dijo durante una conferencia en Londres. El directivo participará este jueves en la reunión del Consejo de la FIFA en Zúrich, aunque aclaró que el asunto de Israel no está en la agenda.

En paralelo, la FIFA se concentra en la organización del Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 18 de julio. El torneo será el más grande de la historia, con 48 equipos. Montagliani descartó que se modifiquen las sedes ya previstas, pese a que Trump sugirió que podría reubicar partidos en ciudades que no considere seguras. “Si tuviera que reaccionar a cada declaración política, no estaría haciendo mi trabajo”, respondió.

No obstante, el dirigente canadiense adelantó que los horarios de algunos partidos podrían ajustarse por las altas temperaturas, recordando los problemas registrados en el Mundial de Clubes celebrado este año en Estados Unidos. El calendario completo de partidos será presentado el 5 de diciembre en Washington D.C., tras el sorteo de grupos.