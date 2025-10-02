Rusia modifica misiles para evadir los sistemas Patriot en Ucrania, según reportes

Itongadol.- Rusia ha introducido modificaciones en sus misiles balísticos con el fin de evadir los sistemas de defensa aérea ucranianos, incluidos los avanzados interceptores Patriot suministrados por Estados Unidos, informó el Financial Times citando a funcionarios ucranianos y occidentales.

Los cambios afectan tanto al sistema de misiles balísticos de corto alcance Iskander-M como a los misiles aire-tierra Kinzhal, con alcances estimados entre 480 y 500 kilómetros. A diferencia de la trayectoria predecible de los proyectiles convencionales, los misiles ahora realizan maniobras bruscas o descensos en picado cerca de sus objetivos, lo que complica la tarea de intercepción. Un funcionario ucraniano calificó esta capacidad como un “cambio de juego para Rusia”.

Según datos de la Fuerza Aérea de Ucrania analizados por el Centro para la Resiliencia de la Información en Londres, la tasa de interceptación se desplomó del 37% en agosto a apenas el 6% en septiembre, pese a que Rusia redujo la cantidad de lanzamientos. Un informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa de EE.UU. respaldó esa evaluación, señalando que las mejoras rusas permiten a los misiles “cambiar de trayectoria y ejecutar maniobras” que superan la lógica de un vuelo balístico tradicional.

Los registros muestran que el 28 de junio Ucrania logró interceptar solo uno de siete misiles, mientras que el 9 de julio seis de trece alcanzaron sus objetivos. El miércoles, la Fuerza Aérea ucraniana confirmó que los cuatro Iskander lanzados ese día evadieron los sistemas Patriot.

Las consecuencias han sido significativas. Al menos cuatro plantas vinculadas a la producción de drones en Kyiv y sus alrededores fueron alcanzadas este verano. Entre ellas, un ataque del 28 de agosto contra una instalación que desarrollaba componentes para los drones turcos Bayraktar, que además dañó las oficinas de la Unión Europea y el British Council en la zona.

Los sistemas Patriot son considerados la herramienta más sofisticada disponible para Ucrania en la defensa contra ataques aéreos. Por ello, las autoridades en Kyiv han reiterado la urgencia de recibir más unidades, en un momento en que Moscú parece haber encontrado la forma de sortear uno de los principales escudos occidentales.