La startup israelí Descope cerró una ronda de financiación de 88 millones de dólares

Itongadol/Agencia AJN.- La startup israelí Descope cerró su ronda de financiación con 35 millones de dólares en nuevos fondos, lo que eleva su total a 88 millones.

La extensión de la financiación, ofrecida solo a inversores existentes, incluyó la participación de Notable Capital, Lightspeed Venture Partners, Dell Technologies Capital, Unusual Ventures, Cerca Partners y Triventures.

Además de la financiación, Descope anunció el nombramiento de un consejo asesor compuesto por clientes, socios y líderes del sector.

«El consejo asesor de Descope refleja la diversidad de nuestra base de clientes y nuestras sólidas relaciones con el sector», declaró Dan Sarel, cofundador y director de productos de Descope.

El consejo está compuesto por Arnie Katz, director de producto y tecnología de GoFundMe; Naveen Zutshi, director de información de Databricks; Nitin Shingate, director de tecnología de GoodRx; Deepa Gopinath, directora de información de MongoDB; Yaron Blachman, director de Seguridad de la Información de OpenWeb, y Saurabh Sharma, director de Producto de You.com.

La plataforma de Descope permite a las organizaciones crear y gestionar recorridos de identidad para usuarios, socios y agentes de Inteligencia Artificial mediante flujos de trabajo sin código y de bajo código.

Las organizaciones utilizan Descope para mejorar la experiencia del cliente, ayudar a prevenir la apropiación de cuentas y garantizar la adopción segura y escalable de agentes de IA.

«Ha sido un placer volver a escalar la montaña de las startups, y aún no hemos llegado al campamento base», declaró Slavik Markovich, cofundador y director ejecutivo de Descope. “Estamos muy agradecidos por la confianza que nuestros clientes y la comunidad de desarrolladores han depositado en Descope, la orientación y colaboración de nuestros inversores, y la perseverancia y la ejecución incansables del equipo de Descope”.

Fundada en 2022, Descope se lanzó desde cero en febrero de 2023 con una financiación inicial de 53 millones de dólares. La empresa planea utilizar los nuevos fondos para ampliar la investigación y el desarrollo en «identidad agentica», ampliar su plataforma a nuevas regiones y expandir sus equipos de ingeniería, producto y experiencia del cliente.