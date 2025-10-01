España debatirá el embargo de armas a Israel durante el aniversario del 7 de octubre

Itongadol/Agencia AJN.- El Parlamento español debatirá la imposición de un embargo de armas total a Israel el 7 de octubre, cuando se cumple el segundo aniversario de la masacre perpetrada por Hamás.

El embargo impediría por completo la venta de armas a Israel y la compra de armas israelíes por parte de España.

Según el periódico español El País, el lunes se impidió el atraque de barcos estadounidenses que transportaban armas a Israel en dos bases navales españolas. Las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) son compartidas entre Estados Unidos y España.

El 1° de septiembre, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, prohibió a los barcos y aeronaves que transportaban armas a Israel atracar en puertos españoles o entrar en el espacio aéreo español.

Poco después de este anuncio, Sánchez también prohibió la entrada al país al ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, y al ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, en un nuevo intento de presionar a Israel para que ponga fin a la guerra en Gaza.

Desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás, se ha producido un repunte masivo de actitudes antisemitas y antiisraelíes, incluso por parte del propio Sánchez.

Sánchez elogió a los manifestantes pro-palestinos por interrumpir la carrera ciclista de La Vuelta a mediados de septiembre. Las caóticas protestas, desencadenadas por la participación de atletas israelíes en la carrera, provocaron la cancelación de la última etapa.

La embajadora de Israel en España, Dana Erlich, expresó su convicción de que el gobierno español estaba facilitando directamente el auge del antisemitismo en el país durante una entrevista el miércoles con el canal de noticias N12.