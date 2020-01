Israel vuelve a atacar en Gaza

Itongadol.- Helicópteros de la fuerza aérea de Israel, atacaron esta noche una infraestructura de Hamás en la franja de Gaza como respuesta a los globos con explosivos que fueron lanzados en las últimas 24 horas sobre el sur de Israel.

Los globos no explotaron, pero significa una relativa escalada después que 4 misiles fueron lanzados también sobre el sur del país 2 días antes. Si bien los misiles y los globos no son lanzados por Hamás sino por pequeños grupos conectados con la Yihad Islámica que está interesado en que no haya ningún tratado de paz, Israel ve a Hamás como responsable de todo lo que pasa en la Franja de Gaza.

Según el diario Al Achbar, que se publica en el Líbano, la escalada de los grupos palestinos se produce porque las negociaciones entre Israel y Egipto no avanzan sobre un acuerdo final para la franja de Gaza. Según el reporte, una delegación egipcia tenía que venir la semana pasada para discutir con Hamás sobre los precios de mercancías que entran a Gaza desde Egipto, pero eso no se produjo por la tensión que existe entre Hamás y Egipto después que varios líderes de Hamás, entre ellos Ismail Hanieh, llegaron a Irán para el entierro de Qassem Soulemani.

Después del ataque, el vocero del ejército publicó un comunicado diciendo: “Helicópteros del FDI atacaron una infraestructura subterránea del grupo terrorista Hamás. El ataque se realizó como respuesta al lanzamiento de globos con explosivos desde la franja de Gaza al sur de Israel durante el día”.

Uno de los racimos de globos fue encontrado durante el día de ayer en los campos de Sdot Neguev y el explosivo fue detonado sin causar daños o heridos.